ТОП-5 мест для отдыха в загадочном Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ. Сейчас, когда сезон отпусков в самом разгаре, многие казахстанцы выбирают направления для отдыха. Кто-то предпочитает набираться сил внутри страны, но так как ограничения в связи с пандемией COVID-19 отменены, очевидно, что многие потенциальные туристы стараются отдохнуть за границей. Одним из интересных направлений может стать «Cтрана огней» (Odlar yurdu) Азербайджан. Корреспондент МИА «Казинформ» подобрал ТОП-5 туристических маршрутов по этой удивительной стране.

Что мы знаем об Азербайджане? Кроме того, что именно здесь была пробурена первая нефтяная скважина и сейчас эта страна все ярче заявляет о себе, как об экспортере энергоресурсов?

На самом деле Азербайджан уже давно выбрал многовекторный путь развития, а одним из перспективных направлений в несырьевом секторе является туризм. И это неудивительно, потому что каждый, кто посетит Азербайджан, сделает для себя приятное открытие, в том числе в плане неограниченных возможностей для миксового отдыха. Почему? Да потому что здесь есть все возможности для того, чтобы эффективно смешать абсолютно все виды туризма, ведь в этой стране имеются сразу 9 из 11 существующих природно-климатических зон.

Можно поплескаться в теплом море, съездить в горы, поправить здоровье, а при эффективном распределении времени и средств, насладиться тематическими турами.

Слияние Востока и Запада

Конечно же, первым делом следует посетить Баку – столицу Азербайджана. Скажете, что это логично в плане освоения маршрута «Казахстан-Азербайджан»? Вовсе нет. В Азербайджане функционирует несколько аэропортов и при желании турист может попасть не в столицу, а, скажем, во второй по величине город – Гянджу или вовсе в Нахчыванскую Автономную Республику, которая отделена от большей части страны территорией Армении.

Наличие авиарейсов в определенные точки следует принять во внимание, если вы хотите оказаться сразу на месте, минуя столицу. Но, откровенно говоря, желательно все же посетить Баку. Так вы сможете проникнуться атмосферой уникального во многих смыслах города, где гармонично переплетаются Восток и Запад, и сразу понять, что же представляет собой Азербайджан.

Знакомство с Баку следует начать с Ичеришехер - «Старого города» с его узенькими мощенными улочками с тупиками и маленькими уютными двориками.

Несмотря на относительно небольшую площадь в 221 тыс. кв. метров, здесь есть где разгуляться – прекрасно сохранившиеся величественные крепостные стены вмещают в себе так много интересного, что одним днем прогулки лучше не ограничиваться.

Ичеришехер входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут обязательны для посещения две знаковые достопримечательности из этого же списка – Девичья башня и Дворец Ширваншахов.

Но это далеко не все памятники старины «Бакинского акрополя». Мечети, минареты, караван-сараи, бани, многочисленные экспонаты… Изучать «сердце Баку» можно далеко не один день, и каждый раз ты будешь находить что-то новое. Ведь здесь расположены еще и музеи, сувенирные лавки, отели, уютные ресторанчики… Каждый найдет место по душе.

«Старый город» находится в непосредственной близости к морю – некогда Девичью башню (Qız Qalası) омывали волны седого Каспия, с ним же связаны легенды об этом удивительном памятнике старины.

Так, одна из них гласит, что шах решил выдать дочь за нелюбимого человека. Надеясь на то, что отец изменит решение, девушка попросила его построить башню и подождать со свадьбой, пока не завершится строительство. Башня была возведена, шах своего решения не изменил, и тогда его дочь поднялась на самый ее верх и бросилась в море…

Сейчас между Девичьей башней и морем гармонично располагается Национальный приморский парк, в простонародье – бульвар, являющийся любимым местом отдыха гостей и жителей Баку.

Он условно разделен на две части – старую и новую. На всей территории имеются знаковые достопримечательности. Это первый в мире Музей ковра, где хранятся ценные экспонаты из всех уголков Азербайджана, а это не только уникальные ковры, но и различные изделия Бронзовой эпохи, посуда, национальная одежда, ювелирные изделия и даже оружие.

Это «Венеция» с лодками, Площадь Флага, парашютная вышка с часами, многочисленные фонтаны и аттракционы, огромное колесо обозрения, кинотеатр, летний театр, ларьки, кафе, рестораны и сразу два торговых центра, дизайн одного из которых напоминает оперный театр в Сиднее.

В непосредственной близости к бульвару находится легендарный фуникулер – еще один символ Баку, а выше – знаменитый Нагорный парк и ставшие уже визитной карточкой столицы Азербайджана Пламенные башни (Alov qüllələri, или Flame Towers).

Вообще в Баку очень много различных парков, музеев, галерей, в том числе новых. Расположены они в основном в центральной части города. Но знаковые достопримечательности есть и за ее пределами. Например, Центр Гейдара Алиева, ставший одним из символов столицы современного Азербайджана.

Немало приятных сюрпризов для туристов на всем Абшероне, причем, природных. Это мистические Янардаг (охваченный пламенем склон горы), Атешгях (древний храм огнепоклонников), Гобустан (историко-археологический заповедник, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов, в числе которых курганы и наскальные изображения, ведь это место стоянки древних людей).

Абшерон: в объятиях ласкового моря

Перечислять знаковые места Баку можно до бесконечности. Но один момент заслуживает особого внимания, особенно сейчас, в самый разгар летнего сезона. Конечно же, речь идет об известных абшеронских пляжах.

Попасть на море и насладиться пляжным отдыхом можно абсолютно из любой точки Баку. Ближайшая локация от центра – поселок Шихов, это южное побережье.

По популярности Шихов может сравниться с северным и северо-восточным направлениями, где находится благодатная «россыпь» уютных пляжей (поселки Мардакян, Шувелян, Бузовна, Бильгя, Новханы).

Что касается стоимости отдыха, то тут все очень индивидуально. Вы можете ограничиться периодическими набегами на пляж, а можете арендовать небольшой домик или роскошные апартаменты с видом на море, снять номер в отеле.

Наем дачного дома в летний сезон стартует с $30 в сутки, в зависимости от комфорта и локации, и может достигать $80-100.

Судя по данным, предоставленным МИА «Казинформ» бакинскими туроператорами, при бронировании номеров в отелях поселка Шихов в расчет следует брать ценовой диапазон от $40 до $85 на человека в сутки. На более дешевые предложения даже не стоит реагировать, потому как комфорт и сервис могут оставлять желать лучшего.

Дороже обойдется пляжный отдых на северном и северно-восточном побережье Абшерона – от $80-90 на человека в сутки.

Стоит обратить внимание на санатории и пансионаты – некоторые из них по-настоящему уникальны, предлагая лечение, например, опорно-двигательного аппарата.

- В целом гостиниц и отелей по типу All Inclusive, когда система питания включает абсолютно всю еду и спиртные напитки, в пляжных зонах Абшерона, в целом в Баку и Азербайджане, нет, Отели самой высокой категории работают по системам Full Board (полный стол) и Full Board & Treatment (плюс лечение). В стоимость номера по системе Full Board включены только некоторые напитки, в нее не входит алкоголь, натуральные соки, фреши и пр. Также далеко не все отели предлагают клиентам обед и ужин – только завтрак. Так что перед тем, как бронировать отель, следует уточнять, какой сервис он предлагает. Другое дело, санатории. Тут трехразовое питание обеспечено, - сообщила туроператор Сабина Мамедова.

«Густая кровь земли»

Кстати, санаторно-курортное лечение – это еще одна визитная карточка Азербайджана. Более того, многие санатории предлагают по-настоящему уникальные услуги. Среди них - лечение нафталаном и сделанными на его основе различными препаратами и мазями.

Ехать за этим богатством лучше в город, который так и называется – Нафталан. Расположен он в 45 км к юго-востоку от древней столицы Азербайджана - Гянджи и в 330 км от Баку.

Собственно, предпосылкой для строительства целого города стало открытие лечебных свойств нафталана. Сегодня это небольшой, но всемирно известный бальнеологический курортный город с санаториями и пансионатами.

Как только не называли нафталан раньше - «густая кровь земли», «чудесное горное масло», «волшебная мазь»… Кто именно открыл нафталан, доподлинно неизвестно, но он упоминается в многочисленных легендах, более того, говорят, что несколько тысяч лет назад им пользовались не только местные жители, но и воины Александра Македонского, римские легионеры, викинги, аланы, хазары и представители других племен, совершавших набеги на Азербайджан. Они лечили раны «чудесной мазью».

А еще нафталан караванными путями вывозили в Киевскую Русь, Центральную Азию, Афганистан, Индию, страны Персидского залива.

Сегодня нафталаном лечат более 70 заболеваний. Показания к ничем незаменимой нафталанотерапии (ванны, обертывания, смазывания, аппликации, ингаляции и др.) - кожные, нервные, урологические и гинекологические заболевания (включая репродуктивные болезни мужчин и женщин), а также болезни печени, суставов, мягких околосуставных тканей опорно-двигательного аппарата и пр.

В городе функционируют сразу несколько отелей и санаториев, предлагающих в дополнение к нафталанотерапии самые разные услуги – SPA, массажи, физиотерапию, лечение знаменитыми йодисто-бромными водами и т.д.

Стоимость номеров вместе с лечением варьируется от $20 до $80 на человека в сутки – в зависимости от категории отеля.

Горы, лес и «живая вода»

- Лечебные туры в Нафталан пользуются повышенным спросом, и не только в летний сезон. Еще одно популярное направление – Галаалты. Здесь можно пройти лечение целого ряда заболеваний - мочевыделительной системы, пищеварительного тракта, андрологических болезней, заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой, кровеносной, нервной, эндокринной систем, органов дыхания, - говорит туроператор Светлана Гасанова.

Галаалты - живописное село, расположенное в Шабранском районе Азербайджана всего в 120 километрах от Баку. Здесь в предгорных лесах в 1969 году был найден новый источник минеральной воды. Сегодня их семь.

Местные жители называют эту воду «нафтсу» - «нефтяная вода», поскольку она обладает довольно резким запахом и необычным вкусом.

Минеральные источники Галаалты часто сравнивают с водой Нафтуся в украинском Трускавце. Но местные жители говорят, что сравнение некорректное, ведь вода Галаалты насыщеннее и богаче органическими веществами.

Уникальность Галаалты и в том, что здесь кристально чистый горный воздух сочетается с морским, то есть, климат здесь с низкой влажностью, что придает ощущение комфорта в знойное лето.

Надо сказать, отели здесь недешевые – стоимость номеров стартует от $138 на человека в сутки.

Чай, плов, рыба и кинканы – вкусный микс на берегу Каспия

Отдохнуть с пользой для здоровья можно и на юге Азербайджана, например, в Лянкяранском районе. Здесь в поселке городского типа Гафтони в 12 км от города Лянкяран из-под земли бьют источники термальной хлоридно-натриево-кальциевой воды «Истису» (İstisu, горячая вода).

Всего в Гафтони эксплуатируется 12 источников термальной воды, из них восемь - маломинерализованные, используются они для питьевого лечения, два – среднеминерализованные, еще два – высокоминерализованные. Последние четыре предназначены для наружного применения.

Лечат тут очень много болезней, например, органов пищеварения и неврологические расстройства, кровеносной, эндокринной, скелетно-мышечной систем, расстройства пищевого поведения, а также неспецифические хронические заболевания органов дыхания, заболевания почек и мочевыделительной системы, андрологические болезни, устраняют дерматологические и гинекологические проблемы.

Стоимость номера в отеле составляет от $70 до $87 в сутки при одноместном размещении.

Расположенный между горами и морем Лянкяран – еще одно уникальное место, где можно умело совместить лечение и тематические туры, например, посетить чайные плантации, где вам предложат надеть национальную одежду и покажут мастер-класс по приготовлению знаменитого печат-плова.

А вот в бархатный сезон стоит посетить цитрусовые сады и отведать сочные кинканы, мандарины и пр.

Юг Азербайджана славится рыбными блюдами. Конечно же, любой турист захочет попробовать здесь мясо и икру осетровых. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит!

Азербайджан – страна огней. Поэтому неудивительно, что и тут, на юге, в Астаринском районе, можно увидеть еще одно чудо природы - Янар Булаг (Yanar Bulag, горящий родник), который никогда не высыхает, вода в нем, конечно же, целебная, но она… горит! Потому что в ее составе есть сера. При этом пить воду из Янар Булага можно горячей.

Соль благодатной земли

Еще одно обязательное для посещения уникальное место – соляные пещеры Дуздаг (Duzdağ, соляная гора). Находятся они в Нахчыване - одном из древнейших городов Закавказья.

Согласно преданию, этот город был основан Ноем около 1500 года до н.э., но история местности уходит еще дальше, о чем свидетельствуют многочисленные памятники истории и археологические раскопки.

Как и многие другие города Азербайджана, в средневековье Нахчыван был одним из крупнейших городов на Великом Шелковом пути.

Здесь очень много достопримечательностей, главными являются мавзолеи, самый известный - Мавзолей Ноя (Nuh peyğəmbərin türbəsi, мавзолей-тюрбе), расположенный на территории Кехня-галы (Старой крепости). По преданию, здесь и был похоронен Ной.

Гробница Юсифа ибн Кусейра (1161-1612 гг.) – еще одно знаковое сооружение, имеющее вытянутую конструкцию восьмигранной формы.

Ну и третий известный мавзолей Нахчывана - Мавзолей Момине хатун (Möminə xatun türbəsi, или Купол Атабека). Момине хатун – мать Джахан шаха – изменила историю Азербайджана в XII веке.

Но вернемся к соляным пещерам. Сюда съезжаются не только жители Азербайджана, но и иностранцы, поскольку мощные целебные свойства пещер позволяют лечить заболевания дыхательных путей, снимать симптомы аллергии, а также облегчают дерматологические проблемы (псориаз), улучшают работу сердечно-сосудистой системы и даже помогают преодолевать психологические состояния (усталость, напряжение, депрессия и пр.).

Минимальный курс лечения – 7-14 дней. В Дуздаг можно приезжать круглый год.

Стоимость квартир и домов в наем варьируется от $15 и выше, номеров в отелях – от $50 на человека в сутки.

Cправка. По данным Госкомстата Азербайджана, в первом полугодии 2022 года страну посетили 638,6 тыс. иностранных граждан из 166 стран, что в 2,3 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Традиционно TOP-4 стран, граждане которых чаще всего посещают Азербайджан, сформировали «соседи» - 25% визитов пришлось на долю России, 23,8% - Турции, 13% - Ирана, 5,2% - Грузии. Далее следуют Саудовская Аравия (4,6%), Пакистан (2,8%), ОАЭ и Индия (по 2,4%), а также Украина (2,3%).

Казахстан занял 1,8% посещений. Надо сказать, не самый низкий уровень. К примеру, по 1,3% пришлось на долю Кувейта и Великобритании.

Этот показатель – порядка 2% - выше, чем в первом полугодии 2020 года (1,2%) и даже превышает данные, зафиксированные за январь-июнь допандемийного 2019 года (1,4%).

Более того, в сравнении с январем-июнем 2021 года число прибытий из Казахстана выросло в 5,5 раза, что, опять-таки, обусловлено наличием ограничений в связи с COVID-19 в прошлом году.

Тем не менее, показатель может и должен расти, причем, взаимообразно, ведь нам есть, что показать и рассказать друг другу.