Топ-5 исторических мест и памятников Казахстана представило Минкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 апреля, Международный день памятников и исторических мест. В честь этого Министерство культуры и спорта представила вниманию топ-5 исторических мест и памятников нашей страны, передает МИА «Казинформ».

МАВЗОЛЕЙ ХОДЖИ АХМЕДА ЯСАВИ

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — одно из самых известных исторических мест страны и выдающееся произведение средневекового архитектурного искусства на территории Центральной Азии.

Мавзолей, построенный в XIV веке под руководством Амира Тимура, считается сакральным для нашего народа местом. Рядом с этим памятником захоронены останки 24 ханов и султанов, 57 батыров и 18 биев.

Высота мавзолея, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — 39 метров. Сооружение состоит из 35 комнат, связанных друг с другом разными коридорами. В центральной комнате находится старинная реликвия — Тайказан.

КОМПЛЕКС ТАНБАЛЫ

Древние камни Танбалы — это один из наиболее важных объектов исторического наследия нашей страны. Это первый памятник наскального искусства в Центральной Азии, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Петроглифы комплекса Танбалы имеют 4000-летнюю историю. А общее число рисунков близко к 5000.

Наскальные изображения показывают, как люди в древности воспринимали окружающий мир и демонстрируют их прогрессивное мировоззрение. Петроглифы выстроены по особой системе и согласно определенному философскому принципу.

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС АКЫРТАС

Полный загадок дворцовый комплекс Акыртас был построен в VIII-XII веках. Вес каждого каменного блока в его стенах составляет около тонны. Вес некоторых тесаных камней превышает 10 тонн.

Некоторые ученые считают, что комплекс Акыртас, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — это встречающийся в арабских источниках город Касрибас, располагавшийся на Великом шелковом пути.

Объект площадью в 2,5 гектара состоит из около 70 комнат, 15 галерей с колоннами, входных ворот и открытой площади в центре, занимающей 0,5 гектара.

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ЖАРКЕНТСКАЯ МЕЧЕТЬ»

Архитектурно-художественный музей «Жаркентская мечеть» — жемчужина Жетысу и еще одно великолепное произведение архитектурного искусства. Мечеть, построенная без единого гвоздя, была возведена в период между 1887 и 1892 годами.

Строительные работы велись под руководством китайского специалиста, приглашенного из Пекина, инженера Хон Пика.

В общий план комплекса входят главные ворота, малая мечеть, медресе, большая пятничная мечеть и построенное из обожженного синего кирпича ограждение.

МАВЗОЛЕЙ АЙША БИБИ

Мавзолей Айша-Биби — значимый архитектурный памятник ХІ-XII веков. По красоте и разнообразию высеченных узоров мало какой мемориальный традиционный памятник может с ним сравниться.

Мавзолей привлекает туристов не только особенной архитектурой, но и историей безграничной любви между Айшой-Биби и батыром Караханом. По легенде, красавица Айша погибла от укуса змеи на пути к своему возлюбленному.

В Казахстане есть более 25 тысяч памятников историко-культурного наследия, 10 из них входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 12463 объекта имеют статус памятника истории и культуры республиканского и местного значения. Министерство культуры и спорта планирует включить еще 6 исторических объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: silkadv.com