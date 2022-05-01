Топ-10 мест для посещения в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданское Хашимитское Королевство – государство и одновременно музей под открытым небом, страна бедуинов и пустынь, средневековых замков и удивительной природы. Корреспондент МИА «Казинформ» подготовил обзор 10 мест, обязательных для посещения в Иордании, которые позволят ощутить сплетение ближневосточной культуры, традиций и истории.

Петра

Визитная карточка Иордании, а потому первое, с чем страна, как правило, ассоциируется у туристов. Петра - это столица набатейской цивилизации, существовавшей более двух тысяч лет назад. Европейским путешественникам город открылся сравнительно недавно – в 1812 году.

Тут можно встретить храмы, усыпальницы, колонны, амфитеатр, дворцы и каналы. На строительство города ушло более пяти веков. Расположившись на пересечении торговых путей, за это время он стал важнейшим центром торговли.

Попасть в Петру можно исключительно через небольшой развал, спрятанный в окружении скал ущелья Сик. Одно из таких ущелий можно увидеть в серии фильмов об Индиане Джонсе.

Согласно библейской легенде, по этим землям проходил Моисей, когда уводил свой народ из египетского рабства. Здесь он ударил своим посохом, что и привело к образованию ущелья.

Амман

Если рассматривать Иорданию как большой археологический музей, то столицу королевства, пожалуй, можно посчитать за крупнейший экспонат. Амман – самый большой город как в Иордании, так и во всем регионе Леванта, тут живет практически половина населения королевства - более 4,5 млн жителей.

Сегодняшний мегаполис в свое время носил название Аммон-Рабат, а в греко-римскую эпоху – Филадельфия. Последнее название, к примеру, дало имя одному из вузов иорданской столицы.

Первоначально город располагался на семи холмах, однако теперь он охватывает более 19 холмов, объединяющих 22 района, которые получили свои названия либо от холмов (джебель), либо от долин (вади).

В городе есть Цитадель – холм в исторической части Аммана, на котором расположились руины храма Геркулеса, построенного во времена императора Марка Аврелия, византийская церковь и развалины дворца Омейядов - монументального дворцового комплекса, датируемого 720-750 годами постройки.

Место заинтересует и тех, кто вовсе не интересуется историей. Холм Джебель Кала, где находится Цитадель, окружен старейшими районами Аммана, отсюда открывается изумительный вид на иорданскую столицу.

Из личных впечатлений: нужно обязательно попробовать встать на склон горы и послушать звуки азана на закате, которые одновременно доносятся из десятков мечетей вокруг горы, сливаясь в нечто невообразимое.

Вади Рам

Вади Рам, или как ее еще называют, красная пустыня – другая визитная карточка Иордании. Песок в пустыне имеет красноватый оттенок, который создает уникальные ландшафты, напоминающие марсианские.

Этим восопользовались голливудские режиссеры, снявшие здесь блокбастеры «Трансформеры», «Марсианин», «Звездные войны», «Дюна». Среди туристов популярно катание по пустыне на пикапах на закате – охотников за красивыми кадрами привлекают пейзажи солнца, заходящего за морем красного песка и окаменелостей.

Однако наилучший способ прочувствовать пустыню (в этом вас убедят местные жители) – провести ночь под звездами в бедуинском шатре. Под звуки умиротворенной беседы, «разбавляемой» дымом душистого кальяна и вкусом чая с мятой.

На въезде в пустыню путешественников встречает каменная гряда «Семь столпов мудрости». В свое время она стала вдохновением и дала название мемуарам британского офицера, археолога, дипломата и писателя Томаса Лоуренса. Он более известен как Лоуренс Аравийский – одиозная фигура прошлого столетия, участник арабского восстания против Османской империи, внесший вклад в возникновение ряда государств сегодняшнего Ближнего Востока.

Мертвое море

Мертвое море находится в одном из самых низких мест на суше – более чем на 400 метров ниже уровня моря. Известное своими целебными свойствами оно давно стало популярным среди туристов.

Глубочайшую на земле впадину, заполненную водой, библейские пророки называли «Восточным морем», арабы – «морем Лота», римляне – «Асфальтовым морем».

Высокая плотность воды не позволяет утонуть. В одном литре воды растворены 420 граммов соли – это почти в десять раз больше, чем в Мировом океане. Иорданское побережье отличают живописные ландшафты, обилие горячих минеральных источников и обилие археологических находок.

Над Мертвым морем ученые наблюдают самый толстый слой озона, а потому врачи разрешают загорать здесь на протяжении 6-8 часов, не опасаясь вредного влияния ультрафиолета.

Джарраш

Любителям истории и древностей стоит посетить город Джарраш – пожалуй, один из самых хорошо сохранившихся древнеримских городов за пределами Италии.

В I веке нашей эры город был завоеван Помпеем. В те времена он носил название Гераса и был частью Декаполиса – десяти античных городов к востоку от Иорданской долины. К слову, некоторые из них сохранились и до сегодняшних дней, например, Амман и Дамаск.

В Джараше можно познакомиться с обустройством древнеримского города, увидеть его улицы, вымощенные камнем, храмы, расположенные на холмах, амфитеатры и бани.

Аль-Махтас

На иордано-израильской границе в паре километров к востоку от реки Иордан расположен небольшой водоем аль-Махтас, известный тем, что в нем, как полагается, был крещен Иисус Христос.

Это место известное также как Вифания за Иорданом, привлекает христианских паломников и туристов. В 2015 году аль-Махтас был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня аль-Махтас - это небольшой водоем, уже не связанный с Иорданом, поскольку за две тысячи лет река несколько раз меняла русло. Сохранившиеся до сегодняшнего дня византийские постройки VI века говорят о том, что это место было почитаемо в те годы. Неподалеку от водоема расположена церковь Иоанна Крестителя.

Здесь также можно обнаружить иудейские и христианские религиозные останки, римские сооружения и православные монастыри времен османов и мамлюков.

Акаба

Курортный город на юге Иордании на побережье Акабского залива в Красном море, а также единственный морской порт королевства.

Популярность Акабы получила среди любителей дайвинга благодаря своему удивительному подводному миру залива.

Чтобы привлечь еще больший интерес к дайвингу, власти устроили на дне залива военный музей – на глубине до 40 метров затоплены танки, военные корабли, самолеты и вертолеты, ставшие искусственными рифами залива.

Длина иорданского побережья в Акабском заливе достигает всего 27 километров. Вдоль него, как и положено курорту, компактно расположились множество отелей, ресторанов и пляжей.

Интересно, что из города можно увидеть побережье сразу четырех государств – Иордании, Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

Возможно поэтому на побережье Акабы установлен огромный флаг арабской революции. Размером 30 на 60 метров на высоте 136 метров, его видно из соседнего израильского города-курорта Эйлата и египетского города Таба.

Гора Небо

Знаменитая библейская гора и место предполагаемой кончины пророка Моисея. На вершине горы сооружен мемориальный комплекс Моисея, восстановленный археологами.

На горе Небо сохранилась византийская церковь с фрагментами древней мозаики.

Это место популярно как у туристов, так и паломников. Мемориальный комплекс находится на попечении Ордена францисканцев.

Замок в Аджлуне

Аджлунский замок - мощное военное сооружение и настоящая крепость, возведенная в 1184 году на вершине горы для защиты местных рудников. Вокруг замка простираются леса, с верхних смотровых площадок можно увидеть Иерусалим.

Для тех, кого интересует тема христианства, также стоит посетить Карак, Мадаба, Гадара, древние города и бастионы крестоносцев.

Автор: Арсен Утешев