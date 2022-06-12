Топ-10 интересных мест для отдыха в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Лето - традиционная пора отпусков. Кыргызстан - страна в Центральной Азии, богатая прекрасными природными пейзажами, теплым климатом и является подходящим местом для проведения летнего отдыха. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» подобрал самые интересные для посещения достопримечательности страны.

Ущелье Алтын-Арашан

Ущелье Алтын-Арашан в переводе означает «Золотые целебные ключи». Расположено оно в верховьях одноименной долины реки Арашан, в 10 км к востоку от города Каракол и в 28 км от восточного побережья озера Иссык-куль. Курорт Алтын-Арашан известен своими горячими источниками, которые находятся на высоте 2600 метров. Вода источников обладает целебным эффектом благодаря радону и сероводороду, круглый год сохраняя высокую температуру 35 градусов для радонового источника и 41 градус для сероводородного. Использование источников рекомендовано при лечении заболеваний нервной системы.

Озеро Иссык-куль

Иссык-Куль - самое большое бессточное озеро в Кыргызстане. Расположено в северо-восточной части республики, между хребтами Северного Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на высоте 1609 метров над уровнем моря. В озеро впадает до 80 небольших притоков, из которых наибольшими являются Тюп и Джергалан, впадающие с востока. Вода на Иссык-Куле соленая, однако уступает морской воде в пять раз.

Все истоки только впадают в Иссык-Куль, из него не вытекает ни одна река. Благодаря такой особенности в нем накапливаются минеральные вещества. Уникальный химический состав, состоящий из сочетания хлорида натрия, магния и сульфата, является лечебным для человека.

Арсланбоб

Арсланбоб – цветущий оазис на высоте 1600 метров над уровнем моря, расположен в горах Джалал-Абадской области на Ферганском и Чаткальском хребтах. Арсланбоб - самый крупный естественный ореховый лес в мире и является заповедной зоной Кыргызстана.

Площадь этого уникального места составляет более 600 тыс. гектаров. На ней растут деревья грецкого ореха, фисташки, миндаль, груши, алыча и другие.

Кроме того, в этом районе имеются несколько живописных водопадов, в том числе большой Арсланбобский водопад высотой 80 метров, малый Арсланбобский водопад - 35 метров. На территории заповедной зоны располагаются несколько озер, одно из которых озеро Кель-Мазар, которое считается священным.

Гора СулайманТоо

Сулайман-Тоо – священная гора, расположенная на юге страны в Оше. Она представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. С 2009 года это место является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина составляет более 1140 метров, ширина – 560 метров.

Гора Сулайман-Тоо с древнейших времен имела сакральное значение, о чем свидетельствуют сохранившиеся на ней петроглифы. На склоне горы устроен музей истории, на вершине находятся мечети «Тахты Сулайман» и «Рават-Абдуллахана». На горе расположены пещеры «Чакка тамар» и «Тепеункур». С севера и юга гору огибают два водных канала.

Ущелье Джети-Огуз

Джеты-Огуз или Скалы Семи Быков живописное горное ущелье в 28 км на западе от города Каракол по южному берегу Иссык-Куля.

Джеты-Огузское ущелье расположено в пойме одноименной реки на северном склоне хребта Терскей Ала-Тоо, с юга огибающего озеро Иссык-Куль. Протяженность ущелья - 37 км. Свое название Джеты-Огуз (в переводе с кыргызского - «семь быков») получил от цепочки выветренных скал красного цвета, напоминающих лежащих на земле быков и являющихся визитной карточкой ущелья. Местная достопримечательность - скала «Разбитое сердце», напротив которой всегда фотографируются влюбленные.

Эта достопримечательность известна своим курортом Джеты-Огуз, расположенным на высоте 2200 метров с лечебными геотермальными источниками, которые рекомендуются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологических болезнях.

Башня Бурана

Кыргызстан в середине 10 века входил в состав государства Караханидов. Это было очень сильное государство, которое способствовало развитию ремесел, торговли, строительства и появлению новых городов. К таким новым городам в то время относился и Баласагун – это Буранинское городище, название которого произошло от башни Бурана. Руины этого знаменитого городища располагаются в 80 км от Бишкека и в 12 км от города Токмак.

Центральная часть городища похожа на неправильный прямоугольник. На востоке центральных развалин городища располагается башня Бурана. Этот буранинский минарет из жженого кирпича является одним из выдающихся сооружений архитектуры Средней Азии в X-XI веках. Высота башни – 21 метр, диаметр – 9 метров. Ее прежняя высота предположительно была 44-48 метров. Однако затем ее верхняя часть после землетрясения упала. На сегодняшний день высота составляет 21,7 метров.

Таш-Рабат

Таш-Рабат - уникальный архитектурный памятник, который расположен на территории Ат-Башинского района Нарынской области, недалеко от границы с Китаем, на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Архитектура строения Таш-Рабат датирована XV веком. Сооружение располагается на берегу извилистой речки Таш-Рабат, притока реки Кара-Коюн.

В средневековье на Великом Шелковом пути крепость Таш-Рабат выполняла функции караван-сарая, служила постоялым двором для торговцев и путешественников. Таш-Рабат находился на торговом пути, который ранее связывал Чуйскую и Ферганскую долину с Кашгаром.

От Таш-Рабата можно совершить увлекательный переход через перевал к красивому высокогорному озеру Чатыр-Куль.

Озеро Сары-Челек

Озеро Сары-Челек является очень живописным высокогорным пресным озером, которое располагается на западе страны в 500 км от Бишкека и в 300 км от Оша и находится на территории Сары-Челекского заповедника. Протяженность озера с северо-востока на юго-запад составляет 7,5 км, водная площадь – 507 гектаров. Озеро Сары-Челек находится на высоте 1940 метров над уровнем моря, из него берет начало река Коджо-Ата. По глубине Сары-Челек находится на третьем месте в Средней Азии и на втором в Кыргызстане.

Мавзолей Гумбез Манаса

Мавзолей Гумбез Манаса расположен недалеко от города Талас, на берегу реки Кенколь. Вблизи мавзолея расположено древнее кладбище, датируемое I-IV веками нашей эры.

Сооружение представляет собой выполненный из обожженного кирпича погребальный комплекс с арабскими надписями и традиционным орнаментом, а также остроконечным куполом. Место часто посещают иностранные туристы и местные жители. Согласно легенде, возведением занимались даровитые архитекторы Самарканда и Бухары, хотя снаружи строения есть упоминание о захоронении дочери одного из эмиров.

Петроглифы Саймалы-Таш

Петроглифы урочища Саймалы-Таш находятся в 120 км от города Джалал-Абад. Сами петроглифы находятся на высоте от 3 до 4,5 тыс. метров, что делает их не слишком доступными обычным путешественникам. Общее число рисунков превышает 20 тыс., в основном можно увидеть изображения животных, охоты. Для того, чтобы увидеть наскальные рисунки, путешествие необходимо планировать на август, когда снег с горных вершин сойдет, все остальное время горные вершины покрыты снегом.