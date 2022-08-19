Топ-10 фильмов Гая Ричи, которые обязательны к просмотру

После выхода таких фильмов, как «Джентльмены» и «Гнев человеческий» популярность Гая Ричи вновь поднялась на невиданные высоты. Об этом режиссере, наверное, слышал каждый. Ричи сумел создать свой неповторимый стиль, который может нравиться или нет, но его фильмы регулярно становятся классикой и вызывают неподдельный интерес публики.Какими же характерными чертами обладают ленты британского режиссера? В основном, это криминальные комедии с элементами боевика. Юмор тут преподносится через абсурд и гротеск – порой происходящее на экране вовсе не выглядит весело, но зритель не может удержаться от ироничной улыбки. Впрочем, Ричи – еще и экспериментатор, поэтому в его фильмографии хватает случаев отхождения от авторского стиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Wotpack.ru.

УНЕСЕННЫЕ

Унесенные

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: мелодрама

Год выпуска: 2002 год

Наверное, в карьере каждого режиссера есть ленты, которыми действительно сложно гордиться. «Унесенные» – как раз такой случай, картина получила сразу 5 антипремий «Золотая малина» и с треском провалилась в прокате. Вероятно, Ричи просто хотелось снять в кино свою жену, Мадонну, но как мы знаем, дива гораздо лучше поет, чем играет роли на съемочной площадке. К тому же картина является ремейком фильма 1974 года, и ее избитый сюжет давно утратил актуальность.

Эмбер и Джузеппе не переносят друг друга. Во время круиза замужняя и крайне высокомерная женщина жестоко обращается с простым моряком. Однако когда пара оказывается на необитаемом острове, ситуация меняется и сердца случайных попутчиков наполняются нежными чувствами.

РЕВОЛЬВЕР

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: драма

Год выпуска: 2005 год

Лента «Револьвер» для Гая Ричи одновременно типична и уникальна. Главную роль тут играет любимый актер режиссера – Джейсон Стейтем, а сюжет вращается вокруг азартных развлечений, денег и преступного мира. Однако сценарий пропитан необыкновенной иронией, он буквально заставляет размышлять над смыслом всего сущего, и раскалывает фильм на своеобразную мозаику, собрать которую очень непросто даже искушенному зрителю.

Стоит заметить, что подобные фильмы, пропитанные философией, у режиссеров боевиков получаются очень нечасто. «Револьвер» – это не обычный, беззаботный хулиган Ричи, данная лента представляет собой нечто большее и она обязательно рекомендована к просмотру.

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: фэнтези

Год выпуска: 2017 год

Когда Гай Ричи взялся за псевдоисторическое кино, многие схватились за голову и не без оснований. «Меч Короля Артура» – это не экранизация знаменитой легенды, а ее полное переосмысление, альтернативные приключения, придуманные сценаристами. Ричи, в своем стиле, сделал из предоставленного сюжета бодрый экшн, но кассового провала и отрицательных отзывов критиков избежать не удалось.

Впрочем, режиссерский почерк в этом фильме легко угадывается, но в средневековой среде это далеко не всегда кажется уместным. Изначально, студия планировала снять целую серию фильмов о короле Артуре, но провал по всем фронтам заставил отложить эту идею в долгий ящик.

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик

Год выпуска: 2021 год

Если мы привыкли, что Гай Ричи снимает комедийные, пропитанные иронией боевики, «Гнев человеческий» выбивается из общего ряда. Главная роль в фильме досталась Джейсону Стейтему и нужно сказать, что она подходит ему идеально. Мы получили вполне серьезный боевик, который никогда не станет действительно знаковым кино, но окажется неплохим развлечением на вечер.

Из особенностей фильма стоит выделить лаконичные и сдержанные экшн-сцены, которые выглядят на удивление солидно, ведь это не сильная сторона Ричи. Перед нами история отмщения – когда-то Эйч потерял сына и теперь готов на все, чтобы найти убийц и свершить возмездие.

АГЕНТЫ А.Н.К.Л.

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик, комедия

Год выпуска: 2015 год

Не будет преувеличением сказать, что картина «Агенты А.Н.К.Л» – яркая предшественница «Джентльменов». Именно в этом фильме Гай Ричи отошел от простого, местами пошлого и абсурдного юмора – в его арсенале оказались лощеные, стильные герои и тонкие, интеллигентные шутки. В ленте снялись такие известные актеры, как Хью Грант и Генри Кавилл, но картину все равно тяжело назвать коммерчески успешным проектом.

В разгар Холодной войны агенты специальных служб США и СССР вынуждены объединиться ради противостояния влиятельной неофашистской организации. Разумеется, в отношениях между главными героями царит атмосфера напряженности, но им придется поладить, чтобы спасти мир.

РОК-Н-РОЛЬЩИК

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: триллер

Год выпуска: 2008 год

А вот лента «Рок-н-рольщик» с Джерардом Батлером, Томом Харди и Идрисом Эльбой – это настоящий, стопроцентный Гай Ричи. После многочисленных экспериментов, режиссер вернулся в знакомую среду и снял типичную для себя криминальную комедию. Ричи привлек звездный актерский состав и не прогадал – зритель по достоинству оценил фильм и признал его одним из лучших в портфолио Гая. Однако касса картины оказалась достаточно скромной, что немного огорчает.

Пересказывать содержание «Рок-н-рольщика» не имеет смысла – нелинейный сюжет, огромное количество действующих лиц, бесконечная череда событий. На экране творится попросту вакханалия образов. Порой даже фанатам Гая Ричи приходится несколько раз пересмотреть фильм, чтобы разобраться во всех его хитросплетениях.

ШЕРЛОК ХОЛМС

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик

Год выпуска: 2009 год

После фильмов «Унесенные» и «Меч Короля Артура» было сложно рассчитывать, что Ричи экранизирует роман Конан Дойля в сколь-нибудь пристойной манере. Нас опять ждет вольная интерпретация и оригинальный сюжет с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Впрочем, очередной эксперимент оказался на удивление удачным – зрители остались довольны лентой, а мы знаем, как придирчиво аудитория относится к адаптациям классических произведений.

Многим может показаться, что Шерлок Холмс Ричи невероятно похож на некого доктора Хауса от медицины. Он больше не рассуждает о преступлениях в уютном кресле, а постоянно действует, не боится запачкать кулаки чужой кровью и обладает немалой экспрессией. Радует, что фильм хоть и стал боевиком, но все же продолжает оставаться детективной историей по своей сути.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик, комедия

Год выпуска: 2019 год

Один из наиболее свежих фильмов Гая Ричи вновь возвращает нас в эпоху картин «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Выразим популярное мнение – «Джентльмены» явно уступают перечисленным выше киношедеврам, взгляд автора несколько замылился и стагнация стиля на лицо. Однако для фанатов режиссера – это пустой звук. Колин Фаррел, Хью Грант и Мэтью МакКонахи вытаскивают ленту на высочайший уровень.

Гай Ричи вновь открывает перед нами нелинейное повествование с бандитами, кокни, стильными костюмами и массой ярких героев, не знающих, что такое политкорректность. Сюжет собран по знакомым зрителю лекалам и станет увлекательным приключением для поклонников жанра. Интрига сохраняется до самого конца и финал способен удивить многих зрителей.

БОЛЬШОЙ КУШ

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик, комедия

Год выпуска: 2000 год

Джейсон Стейтем, Брэд Питт, Винни Джонс, Бенисио дель Торро – далеко не полный список звезд, которые были привлечены к съемкам картины «Большой куш». Перед нами классический криминальный боевик, пропитанный до основания отборным черным юмором. Фанаты давно разобрали ленту на цитаты, а харизматичные, яркие персонажи сделали картину еще более привлекательной с эстетической точки зрения.

Что нас ждет в «Большом куше»? Безусловно, бесконечная вереница криминальных разборок, подпольные бои, алмазы, цыгане и остальные символы, присущие преступному миру Британии. Перед вашими глазами пронесется огромное количество персонажей, которые не устают попадать в ситуации, наполненные абсурдом.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: боевик, комедия

Год выпуска: 1998 год

Легендарная картина «Карты, деньги, два ствола» открыла миру не только актерский талант Джейсона Стейтема, но и гений самого Гая Ричи. Дебют режиссера в большом кино вышел просто ошеломительным, он буквально создал новый поджанр и завладел вниманием аудитории. Именно лента «Карты, деньги, два ствола» считается эталоном и самой знаковой работой Ричи.

Бюджет ленты составил менее одного миллиона фунтов, что несоизмеримо с общественным резонансом во всем мире. Картина представляет собой головоломку, которая медленно распутывается на глазах зрителя. Банды, преступники, азартные игры, оружие – все смешивается в невероятный коктейль, способный увлечь публику своим необыкновенным визуальным рядом.





Фото: hwotpack.ru



