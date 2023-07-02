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      Северо-Казахстанская область

    ТОО «Севказэнергосбыт» обязали вернуть офисам и магазинам более 96 млн тенге

    2 Июля 2023, 09:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По иску ДКРЕМ суд обязал ТОО «Севказэнергосбыт» произвести перерасчет за тепло небытовым потребителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ Министерства национальной экономики РК.

    В период отопительного сезона 2022-2023 годов в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Северо-Казахстанской области начали поступать обращения небытовых потребителей тепловой энергии г. Петропавловска, а именно потребителей тепловой энергии, которые осуществляют деятельность в нежилых помещениях (офис, магазин и т.д.), расположенных в жилом многоквартирном доме с общедомовым прибором учета. Они выразили несогласие с резким увеличением начислений за тепловую энергию.

    По итогам рассмотрения данных обращений, ДКРЕМ установил нарушения со стороны ТОО «Севказэнергосбыт» по отнесению вышеуказанных лиц к субпотребителям, то есть к потребителям, тепловые сети и (или) теплопотребляющие установки которых присоединены к тепловым сетям потребителей, что повлияло на увеличение начислений за тепловую энергию.

    В связи с этим, ДКРЕМ подал иск в Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области, и в соответствии с решением суда исковые требования ДКРЕМ к ТОО «Севказэнергосбыт» удовлетворены в полном объеме.

    Суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений потребителям за тепловую энергию, которые осуществляют деятельность в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах с общедомовым прибором учета, и обязал ТОО «Севказэнергосбыт» произвести данным небытовым потребителям перерасчет.

    В результате, ТОО «Севказэнергосбыт» обязан произвести перерасчет 1250 небытовым потребителям на общую сумму 96 млн 232 тыс. тенге.

    Решение в законную силу не вступило, субъект вправе обжаловать данное решение в апелляционном порядке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Суды Цены и тарифы Отопительный сезон
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