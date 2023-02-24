ТОО «Караганды Су» оштрафовано за сброс сточных вод в реку Малая Букпа

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би города Караганды проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Караганды Су», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В ходе проверки по вопросу излива сточных вод в реку Малая Букпа данный факт подтвердился.

При изучении схемы района перекреста водопроводных и канализационных сетей ТОО «Караганды Су» не установлено.

Специалистами Управления организован выход на близлежащие объекты в районе сброса воды, с предпринимателями проведена санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционных заболеваний.

По результатам проведенной внеплановой проверки в отношении ТОО «Караганды Су» составлен протокол об административном правонарушении в ч.1 статьи 425 КоАП РК со штрафом в размере 1600 МРП за сброс сточных вод и отсутствие плана ликвидации аварии.

Руководству ТОО «Караганды Су» подготовлено и вручено предписание об устранении нарушений с определением конкретных мероприятий и сроками его исполнения.

В настоящее время ТОО «Қарағанды Су» продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10.

«Учитывая особую важность данного вопроса, информация направлена в Аппарат акима города Караганды и департамент экологии области для решения создавшейся ситуации и принятия мер, так как данная ситуация может привести к возникновению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний», - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Вопрос находится на контроле департамента санэпидконтроля Карагандинской области.

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