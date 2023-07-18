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    Тонувших детей спасли в области Абай

    18 Июля 2023, 15:29

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 17 июля в Бородулихинском районе двое детей 2014 и 2015 г.р. во время купания на пруду Веселовский начали тонуть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

    Тонувших детей спас очевидец Бердюгин Сергей Михайлович и передал медикам.

    После осмотра врачей дети госпитализированы в районную больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

    МЧС просит граждан быть предельно внимательными к себе и своим близким, не забывать элементарные правила безопасности на воде.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Происшествия МЧС Абайская область Семей
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