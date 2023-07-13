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    Тонувшего мужчину спасли в Зеренде

    13 Июля 2023, 10:26

    ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Внезапная судорога едва не обернулась трагедией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

    Как сообщили в ДЧС, во время купания на диком пляже в Зерендинском районе с туристом из Караганды случилась судорога в ноге и мужчина стал тонуть в 20 метрах от берега.

    В это время спасатели оперативно -спасательного отряда осуществляли там патрулирование. Заметив спасателей, мужчина начал звать их на помощь. Сотрудники подплыли на катере и доставили мужчину к берегу.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акмолинская область Происшествия ДЧС
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