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    Тонувшая на базе отдыха пятилетняя девочка скончалась по пути в больницу в Мангистау

    7 Августа 2023, 18:35

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - На базе отдыха «Кендерли» местные спасатели вытащили из воды девочку, 2018 года рождения, у которой на момент оказания первой помощи имелся пульс. Однако ребёнок скончался по пути в больницу. Об этом сообщил Нуржан Борашев, начальник управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на lada.kz.

    В управление в кризисных ситуаций 1 августа в 21:50 поступила информация от диспетчера специализированной пожарной части (СПЧ-3) о спасении из воды девочки 2018 года рождения. Ребёнок купался на оборудованном для купания месте на базе отдыха «Кендерли», расположенной в 65 километрах от Жанаозена.

    Как отметили в ведомстве, на момент оказания первой помощи у девочки имелся пульс.

    «Однако, по информации диспетчера «103», девочка скончалась в машине по пути в больницу. Диагностирована биологическая смерть. Для выяснения обстоятельств назначили судебно-медицинскую экспертизу», - отметил Нуржан Борашев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мангистауская область
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