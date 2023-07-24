Тонущих женщину с ребенком спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прохожие спасли тонущих в Урале женщину с ребенком. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказала жительница Атырау Айсулу Усенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поблагодарить неравнодушных людей: мужчину - нашего спасителя. Он кажется, рыбак, был одет в камуфляж. Молодого парня, который принял на берег моего ребенка. Я, мама и 4-летний сын вышли на прогулку и решили дойти до речки. Постояли на пирсе и сын начал тянуть вниз. Однажды, мы с ним спускались к берегу и бросали камушки в реку. Я поддалась его желаниям. Спустились. Подошли к самодельному мостику и в какой-то момент я выпустила его руку. Это была моя ошибка», - рассказывает женщина.

По ее словам, ребенок оказался в воде, но как она прыгнула за ним помнит плохо.

«Как я прыгнула за ним, уже плохо помню. Наверное, был шок. Найдя его под водой, пыталась подняться на берег, но меня как болото затягивало вниз. Держа ребенка над поверхностью воды, я начала кричать и звать на помощь. Прибежал наш спаситель и в одежде бросился к нам. Передав ребенка и увидев, что он уже на берегу, я успокоилась. Меня просто засасывало. Повозившись и вытягивая уже друг друга, мы наконец-то оказались на берегу. Это было страшно», - пишет Айсулу Усенбаева.

Ранее спасатели ДЧС области Жетысу благополучно доставили на берег женщину, которая уплыла за буйки на озере Балхаш, а также нашли девочку, потерявшуюся на Алаколе.