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    Тонущего в Урале ребенка спас прохожий в Атырау

    20 Октября 2022, 12:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ребенок вышел на прогулку с бабушкой и играл на набережной реки Урал. В какой-то момент он поскользнулся и упал в холодную воду, где течением его начало относить от берега, передает МИА «Казинформ».

    «По счастливой случайности по набережной в этот момент проходил наш сотрудник - заместитель руководителя Атырауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Мурат Камзин. Не раздеваясь, он прыгнул в воду и вынес на берег тонущего мальчика», - сообщает пресс-служба департамента СЭК по Атырауской области.

    За отважный поступок от имени Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Мурату Камзину будет вручена специальная награда. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, все городские и районные управления выражают особую благодарность своему коллеге за спасение жизни ребенка.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Спасение Атырау
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