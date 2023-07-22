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    Тонущего в реке Урал мужчину спасли в Атырау

    22 Июля 2023, 13:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Тонущего в реке Урал мужчину спасли сотрудники ДЧС Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, случай, который мог закончиться трагедией, произошел накануне вечером в 21:05. Во время проведения ежедневных профилактических работ на берегу Урала спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области увидели тонущего мужчину. Его оперативно доставили на берег. Мужчину 1979 года рождения купался в состоянии алкогольного опьянения в необорудованном для этого месте, ослаб и не мог самостоятельно доплыть до берега.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает строго соблюдать правила безопасности на воде.

    «Купайтесь в оборудованном для этого месте. Не купайтесь в запрещенных местах и не плавайте вблизи моторных судов, находящихся в воде. Это очень опасно для вашей жизни. Во время купания не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения»,- обращается ДЧС к жителям и гостям региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия ДЧС
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