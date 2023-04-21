Тонущего рыбака спас полицейский в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Участковый инспектор полиции города Лисаковска Данабек Игымбердиев во время патрулирования спас тонущего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает департамент полиции, Василий Буковский в этот день решил порыбачить на реке, вот только лед был уже тонкий. Мужчина провалился и начал тонуть. В этот момент страж порядка увидел тонущего человека на реке Тобыл и, не задумываясь, бросился к нему на помощь, вытащив на берег.

«Вода была ледяная, рыбак находился примерно в четырех метрах от берега. Я начал плыть к нему, вытащил на берег. Медицинская помощь ни мне, ни рыбаку не понадобилась, все произошло в считанные минуты», - рассказал Данабек Игымбердиев.

Василий Буковский выразил благодарность сотруднику полиции. Позже он рассказал, что, когда упал в воду, не смог крикнуть, так как произошел спазм голосовых связок из-за резкого перепада температуры.

«Хорошо, что полицейский увидел меня сам и спас, иначе я мог утонуть»,- рассказал Василий Буковский.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Данабек Игымбердиев в органах внутренних дел служит более 15 лет. На этом участке он работает с 2010 года.

За это время он неоднократно приходил на помощь гражданам, в его адрес неоднократно поступали благодарственные письма от граждан, за добросовестное исполнение служебного долга.