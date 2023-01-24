Тонны замерзших овощей в Туркестанской области: аким пообещал помочь фермерам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды объяснил сложившуюся ситуацию с тоннами замерзших овощей в теплицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что из-за аномальных холодов, каких не было в южных регионах последние 50 лет, пострадала территория площадью 43 га. Из них 33 га – это пустые фермерские теплицы, самодельные, без документов.

«Их повалило снегом, и они упали под нагрузкой. На 3,7 га – были высажены саженцы. Это клубника, томаты, огурцы. Мы хотим тем, у кого есть, продлить кредитные линии. При этом объявить ЧС мы не можем. Остальные 6,7 га – это производственные теплицы. Там ситуация не связна со снегом. Их проблема связана с котельной. Произошла поломка котельной, и труба в воде замерзала, она вышла из строя, и из-за этого пострадали саженцы», - сказал глава региона в кулуарах заседания Правительства РК.

Также он отметил, что из-за морозов резко вырос спрос на уголь.

Ранее в СМИ сообщалось, что тонны наполовину зеленых плодов из теплиц в Шымкенте и Туркестанской области отправились на свалку.



