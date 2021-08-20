Тонны сена отправили павлодарцы пострадавшим фермерам Мангистауской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за засухи животные на западе Казахстана остались без подножного корма в степи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Как рассказал руководитель регионального управления сельского хозяйства области Нурболат Макашев, по инициативе акимата области гуманитарная помощь направляется в Мангистаускую область в виде грубых кормов – 250 тонн сена в 12 вагонах.

«Особо хотел поблагодарить крестьянские хозяйства, которые оказали большую помощь сеном, – подчеркнул Нурболат Макашев. – Огромный вклад в эту работу внес предприниматель Асылбек Туганбай. Спасибо волонтерам, общественным объединениям, неравнодушным жителям области, сотрудникам департаментов обороны, полиции, чрезвычайных ситуаций за помощь в погрузке сена в вагоны».

Сено погрузили на станции Жолкудук. Сегодня состав отправился в Мангистаускую область.

«Чужой беды не бывает: павлодарцы всегда откликались, если видели, что кто-то попал в непростую ситуацию, и были не важны расстояния, время года, собственная занятость, – уверен депутат Павлодарского областного маслихата Серик Джартыбаев. – Сейчас, когда наши соотечественники на западе Казахстана столкнулись с засухой и ее жуткими последствиями, жители Прииртышья не остались в стороне. К работе подключились общественники, представители партии «Nur Otan», аграрии».

По инициативе областного акимата провели большую подготовительную работу – нужно было не только накосить и затюковать 250 тонн сена, но и доставить его в Жолкудук, организовать погрузку и отправку по железной дороге.

«В рамках оказания помощи жителям Западно-Казахстанской области совместно с социально-волонтерским центром и региональным департаментом чрезвычайных ситуаций организовали сбор и погрузку сена, – сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны области Еркебулан Абишев. – Помогали также военнослужащие павлодарского гарнизона и сотрудники областного департамента по делам обороны».

Фермеры Железинского района собрали 25 тонн тюкованного сена для отправки в Мангистау. К работе привлекли все местные крестьянские хозяйства.

Напомним, Мангистаускую область охватила засуха. Из-за малого количества осадков весной и высоких температур в начале лета не взошла трава либо сгорела из-за палящего солнца, и фермерам нечем кормить скот. Обессилевшие от отсутствия подножного корма животные умирают в степи. Скотоводы говорят, что животные держатся благодаря воде.

В регионе нет рек и крупных пресных водоёмов. Воду для скота берут из колодцев, на некоторых из них установлены насосы. Кто-то возит воду в автоцистернах.

Ранее известный волонтер приехал в Павлодарскую область, где собрал десятки людей на сенокос, а также организовал отправку кормов для спасения гибнущего скота в западные регионы Казахстана.





Фото Константина Шелкова







