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    Тонну рыбы изъяли за неделю у браконьеров в Атырау

    10 Апреля 2022, 23:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За первую неделю стартовавшей в Атырау рыбоохранной операции «Бекире-2022» из незаконного оборота изъята почти тонна рыбы. По фактам браконьерства возбуждено 4 уголовных дела, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала операции инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и пограничной службы КНБ РК выявлен 101 факт нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 80 человек. Кроме того, 4 дела направлены в административные судебные органы. По фактам незаконного рыболовства возбуждено 4 уголовных дела. На нарушителей наложен штраф в размере около 1,5 млн тенге.

    Из незаконного оборота изъяты почти тонна рыбы, 33 единицы орудий лова и 33 плавсредств. В результате ежедневного траления русла реки Урал и морской акватории из водоемов было извлечено 94 незаконных орудия лова рыбы», - сообщил официальный представитель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

    Напомним, широкомасштабная рыбоохранная операция «Бекире-2022» традиционно проходит с апреля по май месяцы при непосредственном участии всех правоохранительных и природоохранных органов региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Другие государственные органы
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