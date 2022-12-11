Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Почти каждый день бизнесмен Батыр Дарменов продает на рынке в Караганде собственноручно выращенные огурцы. Чтобы потребитель получал свежую продукцию, предприниматель построил в селе Трудовом Бухар-Жырауского района Карагандинской области две теплицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родом Батыр Дарменов из Узбекистана. В 2006 году переехал в Караганду. Начал работать на рынке «Шығыс» продавцом овощей и фруктов. Со временем стал задумываться об открытии своего бизнеса.

«Захотелось работать на себя. Начал читать в интернете, как можно выращивать овощи в теплице, спрашивал у знакомых. У моих друзей есть теплицы в Шымкенте. Но, несмотря на не очень комфортные погодные условия в Карагандинской области, я все-таки решил в 2018 году строить бизнес здесь», – сказал Батыр Дарменов.

Для начала предприниматель взял в аренду 2,25 га земли. Профинансировала проект Аграрная кредитная корпорация. А еще он получил заем в местном крестьянском хозяйстве. Так началось строительство первой теплицы на полгектара. Начинающий бизнесмен оснастил ее автоматической системой капельного орошения, установил два отопительных котла.

Спрос на продукцию был высоким, поэтому Батыр решил строить вторую теплицу. И снова пришлось брать кредит. Много неприятностей принесли ковидные ограничения. Но все-таки еще одна теплица почти на 100 соток была построена. Правда, запустить ее удалось только в начале этого года.

Рассада в теплицах высаживается два раза в год, а урожай получают 8–9 месяцев в году. Зимой удается собрать до одной тонны огурцов в день. В зависимости от сезона в теплицах трудятся от 20 до 25 человек.

Основная часть продукции реализуется оптовым покупателям в Караганде. Но приезжают клиенты из Астаны, Павлодара, Петропавловска.

«Планируем собирать в двух теплицах до 400–450 тонн продукции в год. Но в этот раз холода наступили очень рано, поэтому не загадываем, что будет. Главное – земля есть. В планах - строительство новых теплиц и отдельного помещения для выращивания рассады. Есть задумка сажать помидоры, но все упирается в финансы. Пока хотим просто крепко встать на ноги», – поделился планами Батыр Дарменов.