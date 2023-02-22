Тонну безакцизного алкоголя и 500 блоков контрафактных сигарет изъяли полицейские ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Более 500 блоков сигарет и тонна спиртовой продукции изъяты в ЗКО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«В ходе ОПМ «Найза» полицейскими ЗКО проведены обыски по местам жительства двух жительниц Уральска. У одной из них изъяли 513 блоков безакцизных табачных изделий. А 137 поллитровых бутылок безакцизного алкоголя обнаружили у 36-летней гражданки М.», - сообщили полицейские.

Проводятся следственные действия.

Фото:t.me/POLICE_of_KZ

