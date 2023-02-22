Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тонну безакцизного алкоголя и 500 блоков контрафактных сигарет изъяли полицейские ЗКО

    22 Февраля 2023, 14:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Более 500 блоков сигарет и тонна спиртовой продукции изъяты в ЗКО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе ОПМ «Найза» полицейскими ЗКО проведены обыски по местам жительства двух жительниц Уральска. У одной из них изъяли 513 блоков безакцизных табачных изделий. А 137 поллитровых бутылок безакцизного алкоголя обнаружили у 36-летней гражданки М.», - сообщили полицейские.

    Проводятся следственные действия.

    Фото:t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане