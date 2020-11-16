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    Томас Бах: Уверен, что Олимпийские игры состоятся и их смогут посетить болельщики

    16 Ноября 2020, 19:51

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Олимпийские игры в Токио в следующем году смогут посетить зрители и болельщики. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В ходе своего двухдневного визита в Японию президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что «очень уверен» в том, что в следующем году зрители смогут попасть на Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в июле этого года, однако из-за вспышки коронавируса были отложены на 2021 год.

    При этом сообщается, что, несмотря на перенос Игр на следующий год, название «Токио-2020» останется прежним.

    Выступая после встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга в Токио, глава МОК высоко оценил меры противодействия коронавирусу, которые готовят организаторы Игр и правительство страны.

    «Мы создаем механизмы, которые будут включать в себя различные меры, какие себе можно только представить, - сообщил Бах. - Это дает нам уверенность в том, что зрители смогут посетить Олимпиаду в следующем году».

    Томас Бах также пообещал, что Международный олимпийский комитет «приложит огромные усилия» для того, чтобы наибольшее количество спортсменов и зрителей получили вакцину до прибытия в Японию, если она станет доступна следующим летом.

    Между тем, по сообщениям прессы, опубликованной в выходные дни, японцы по-прежнему пессимистично относятся к возможности организации Игр, а более 60 процентов местных спонсоров не хотят подписывать продление контрактов на еще один год.

    Визит Томаса Баха последовал после того, как в начале ноября в Токио прошло соревнование по гимнастике, в котором приняли участие несколько тысяч болельщиков и 22 спортсмена из разных стран.

    До прибытия в Японию зарубежные спортсмены были помещены на карантин на две недели в одном из отелей Токио. Они также были обязаны сдавать ежедневные ПЦР-тесты.

    При этом зрители и болельщики следили за соревнованиями в масках, они также обязаны были периодически протирать руки, им не разрешалось выкрикивать слова и «кричалки» в поддержку спортсменам.

    Директор Олимпийского организационного комитета Токио-2020 Тоширо Мото сообщил, что определение количества зрителей на стадионах во время Олимпийских игр и процедур, которым они будут подвергаться, будут приняты весной следующего года, упомянув возможность отмены карантина для иностранных зрителей.

    Как ожидается, в следующем году в Олимпийских играх примут участие более 11 тысяч спортсменов из двухсот стран мира.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Спорт Олимпиада Япония
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