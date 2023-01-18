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    Толщина льда позволяет провести крещенские купания в Атырауской области - ДЧС

    18 Января 2023, 23:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Толщина льда на реках, несмотря на наступившие потепление, позволяет провести крещенские купания в Атырауской области. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежегодно 19 января православные христиане всего мира отмечают один из значимых праздников — Крещение Господне.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, в регионе обследованы все 7 водоемов, где в специальных прорубях в православный праздник все желающие смогут окунуться в воду.

    «На сегодняшний день толщина льда составляет 25-27 сантиметров. Специальные проруби -иордани оборудованы, около них установлены турникеты и лестницы. Спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области тщательно обследовали в Атырау дно в определенных для купания местах на реке Урал. Аналогичные проверки дна водоемов в специальных прорубях водолазами были проведены в Махамбетском, Жылыойском, Индерском и в Курмангазинском районах»,- рассказали в пресс-службе ДЧС области.

    Как ранее сообщалось, места для крещенских купаний определили в Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия МЧС Атырау
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