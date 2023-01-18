Толщина льда позволяет провести крещенские купания в Атырауской области - ДЧС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Толщина льда на реках, несмотря на наступившие потепление, позволяет провести крещенские купания в Атырауской области. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно 19 января православные христиане всего мира отмечают один из значимых праздников — Крещение Господне.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, в регионе обследованы все 7 водоемов, где в специальных прорубях в православный праздник все желающие смогут окунуться в воду.

«На сегодняшний день толщина льда составляет 25-27 сантиметров. Специальные проруби -иордани оборудованы, около них установлены турникеты и лестницы. Спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области тщательно обследовали в Атырау дно в определенных для купания местах на реке Урал. Аналогичные проверки дна водоемов в специальных прорубях водолазами были проведены в Махамбетском, Жылыойском, Индерском и в Курмангазинском районах»,- рассказали в пресс-службе ДЧС области.

Как ранее сообщалось, места для крещенских купаний определили в Атырауской области.



