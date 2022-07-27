Толпы пассажиров скопились в аэропортах Мюнхена и Франкфурта из-за забастовки сотрудников

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Наземный персонал перевозчика Lufthansa объявил однодневную забастовку, из-за которой были отменены сотни рейсов компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.
В аэропортах Мюнхена и Франкфурта скопились толпы людей, которые не могут вылететь рейсами компании Lufthansa, так как ее сотрудники объявили с утра среды, 27 июля, однодневную забастовку. Наземный персонал компании, в обязанности которого входит обслуживание пассажиров, багажа и грузов, техобслуживание самолетов и их буксировка, недоволен тем, что представители Lufthansa не согласились с требованиями о повышении зарплаты.
По данным агентства DPA, больше всего забастовка отразилась на находящихся в Германии иностранных туристах - ранее Lufthansa попросила своих клиентов выйти на связь для организации новых рейсов, но это не предотвратило скоплений людей. Оператор аэропорта во Франкфурте-на-Майне указывает, что в среду было отменено, как минимум, 725 из 1160 запланированных рейсов перевозчика, в том числе и стыковочных, однако персонал компании отказывается или не может обслуживать оказавшихся в затруднительном положении пассажиров. Кроме рейсов Lufthansa, также отменены некоторые рейсы компаний Swiss, Austian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, United, Air Canada и LOT.
Ситуацию осложняет и то, что забастовка происходит в пик туристического сезона - пассажирам трудно найти билеты на ближайшие дни, даже если речь идет о других перевозчиках. Lufthansa обещала оплатить проживание пострадавшим от забастовки пассажирам, однако на данный момент, согласно официальному заявлению компании, их уже может насчитываться до 134 тыс.
Причиной для забастовки, организованной профсоюзом Verdi, стало отсутствие прогресса в переговорах с перевозчиком по поводу увеличения заработной платы для 20 тысяч сотрудников наземных служб.
Профсоюз требовал увеличить им зарплату на 9,5 % в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро. Lufthansa в ответ предложила фиксированные суммы выплат и надбавку, зависящую от развития бизнеса, на период в 18 месяцев. Компания уверяла, что это приведет к увеличению выплат от 9 до почти 11 % в течение 12 месяцев для работников с базовой месячной зарплатой в 3000 евро без учета налогов, но профсоюз не согласился с таким решением, и переговоры были приостановлены в середине июля.
Представитель Lufthansa Мартин Лойтке (Martin Leutke) назвал предупредительную забастовку «ненужной, чрезмерной и слишком обширной» и заявил, что профсоюз «решил уладить конфликт за счет пассажиров». Руководитель забастовки Марвин Рещински (Marvin Reschinsky) же считает, что перевозчик намеренно тянул с переговорами даже после того, как профсоюз предупредил компанию о забастовке. Следующий раунд переговоров между Lufthansa и Verdi запланирован на начало августа.
Забастовка при этом происходит на фоне проблемы с острой нехваткой персонала в немецких аэропортах, которая возникла из-за последствий сокращений наземного персонала, к которым авиакомпании прибегали во время пандемии. С дефицитом не помогло справиться даже решение о найме турков для работы в аэропортах страны. С подобной проблемой столкнулись летом и другие страны Европы, к примеру, в июле забастовки с требованием улучшить условия труда проходили в аэропортах Италии.
Фото: dw.com