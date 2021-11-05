Толеутай Рахимбеков: Ведется работа по усовершенствованию системы субсидирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра сельского хозяйства Республики Казахстан Толеутай Рахимбеков заявил, что ведомством ведется работа по усовершенствованию системы субсидирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С лета новое руководство министерства приступило к работе. Совместно с Антикоррупционной службой была встреча. На встрече был проведен предварительный анализ рисков, были выработаны совместные меры, результаты которых вы на днях услышали. Сегодня ведется работа по усовершенствованию системы субсидирования, в первую очередь по ее оптимизации», - пояснил Толеутай Рахимбеков на брифинге для журналистов.

По его словам, общий объем субсидий достиг 350 млрд тенге.

«В 2017 году я работал вице-министром, проанализировал. Выяснилось, что в сельском хозяйстве 65 видов субсидий. А с количеством подвидов их 135. Фермеры просто путались в них. Тогда мы 11 видов субсидий сократили. С 2018 года осталось не 65, а 54. Мы сократили погектарные субсидии из-за низкой эффективности и коррупциогенности», - рассказал Т. Рахимбеков.

Спикер привел пример, что затраты фермеров на один гектар зерновых культур составляет 30-40 тысяч тенге. А норматив субсидирования - 300-400 тенге в зависимости от области. По его словам, субсидировался 1% затрат.

«По правилам было предусмотрено, что в мае будут посевные работы, через месяц комиссия районного акимата выезжает на поля и составляет акт. Вопрос: если в таком зерносеющем Есильском районе Акмолинской области 400 тысяч гектаров, то есть, тысячи участков, то как могут специалисты районного акимата объехать тысячи участков? При том, что у них нет машин и бензина. Естественно, некоторые акты составлялись в кабинетах. Можно предположить, что это составлялось не бесплатно. Вот и пути коррупции», - объяснил Толеутай Рахимбеков.

Он также отметил, что Минсельхоз не занимается распределением субсидий уже несколько лет.

«Ведомство лишь в виде администратора программы делает заявку в Министерство финансов, а далее деньги распределяют трансфертами в областные акиматы. Я не раз писал и говорил, что определенные меры господдержки доступны только для 2-3% фермеров», - подчеркнул Т. Рахимбеков.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По информации ведомства, они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.