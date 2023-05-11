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      Карагандинская область

    Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области

    11 Мая 2023, 19:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области назначен Нураби Толеутай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

    Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Назначения Минфин РК
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