Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области назначен Нураби Толеутай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области



