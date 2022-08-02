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    • Толеген Оспанкулов назначен председателем Комитета труда и соцзащиты РК

    2 Августа 2022 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения Оспанкулов Толеген Капакович назначен председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Толеген Оспанкулов родился в 1961 году в Алматинской области.

    Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Кызылординский академический университет экономики, экологии и права.

    Трудовой путь начал в должности ветеринарного врача ОПХ «КИЗа», бригадиром МТФ №1.

    С 1988 по 1994 годы работал главным ветеринарным врачом с/з им. 23 Партсъезда, начальником, бригадиром молочного комплекса.

    1994 по 1997 годы – главный ветеринарный врач ОПХ «КИЗа».

    С ноября 1998 года по февраль 2001 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, государственным инспектором, заведующим сектора охраны труда, начальником отдела государственной инспекции труда по г. Алматы.

    2001-2008 годы – заместитель директора департамента МТСЗН – главный государственный инспектор труда по Алматинской области.

    С 2009 по 2014 годы – заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор.

    С 2014 по 2017 годы – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК – главный государственный инспектор труда.

    С 2017 по настоящее время – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда.


    Фото: primeminister.kz


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