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    Только восемь сельчан из 100 обеспечены интернетом – депутат

    8 Декабря 2022, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев заявил о ряде проблем в сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту или отсутствуют вовсе. Интегрированные платформы дистанционного обучения LMS, ERP в сферах образования и науки, здравоохранения, социальной сферы, экономики не полностью функциональны», - подчеркнул Галиаскар Сарыбаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

    Рассказал сенатор и о дисбалансе в доступе к интернету в городских и сельских населенных пунктах. В стране постоянно подключены к интернету 15 человек из 100, в то время как в сельской местности интернетом обеспечены только 8 человек из 100. Для дальнейшего улучшения состояния сферы цифровизации, сенатор озвучил ряд предложений.

    «Просим дать предложения в действующее законодательство по ужесточению требований к качеству интернета и увеличению суммы штрафов со стороны регулятора. Предлагаем построить крупные цифровые хабы, а также готовить IТ-кадры высокого уровня», - заключил Галиаскар Сарыбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Сенат
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