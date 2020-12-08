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    Только вместе мы сможем обеспечить подлинное уважение прав человека – Лаззат Рамазанова

    8 Декабря 2020, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова выступила на международной онлайн-встрече, посвященной запуску программы «Луч света», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы защиты прав женщин и детей, искоренение насилия и гендерного неравенства являются одними из приоритетных направлений государственной политики Казахстана. Будет создана целостная система охраны интересов семьи и защиты материнства и детства. Принята Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, определены конкретные целевые индикаторы по снижению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек, достижению гендерного баланса во всех сферах жизни общества», - сказала Лаззат Рамазанова на встрече.

    Она напомнила, что совместно с неправительственным сектором реализуется проект «Казахстан без насилия в семье», а в Парламент внесены законодательные инициативы по превенции насилия в семье.

    «Уважаемые участники встречи, позвольте заверить, что Казахстаном будут приложены все необходимые усилия для успешного выполнения миссии программы. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК будет максимально оказывать содействие и поддержку. Мы готовы к конструктивному диалогу с коллегами стран Центральной Азии и Афганистана и надеемся на плодотворное региональное сотрудничество. Скоординировав наши общие усилия, мы реализуем принцип программы – главное, чтобы никто не был забыт. Только вместе мы сможем противостоять любым насильственным проявлениям, обеспечить подлинное уважение прав человека», - заключила Л. Рамазанова.

    Напомним, Европейский союз и Организация Объединенных Наций приступили к осуществлению новой долгосрочной глобальной инициативы «Луч света», направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и детей. На встрече, посвященной запуску программы, выступил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.


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    ООН Права человека Евросоюз Другие государственные органы Общество
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