Только в столичном Есильском районе обнаружено 13 точек скопления строительного мусора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам мониторинга в районе Есиль обнаружено 13 точек скопления строительного мусора, предполагаемым объемом около 100 тысяч тонн. Об этом сообщил председатель районного филиала партии «Nur Otan» Берик Джакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один раз в месяц в акимате района Есиль проходит «День партии», в котором принимают участие депутаты Мажилиса Парламента РК, городского маслихата, представители центральных госорганов. На эту площадку вносим вопросы, требующие системного решения. Сегодня будет обсуждаться проблема строительного мусора. По итогам мониторинга в районе Есиль обнаружили 13 точек скопления строительного мусора, предполагаемым объемом около 100 тысяч тонн. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться. Решение видим в усилении мониторинга за строительными организациями, ужесточении ответственности. Мы должны создать условия для утилизации строительного мусора», - отметил председатель районного филиала «Есиль» партии «Nur Otan», аким района Берик Джакенов.

В ходе проекта «День партии» были обозначены основные факторы, влияющие на ситуацию с мусором и пути их решений. Отсутствие системы переработки строительного мусора приводит к отсутствию мотивации бизнеса для его утилизации. В погоне за мировыми показателями DOING BUSINESS происходит гуманизация права. Необходимо устанавливать контроль за вывозом мусора на экополигон и вводить отчетность строительных организаций перед органами экологии.

По словам акима Есильского района, всегда проводится мониторинг строительного мусора, но, к сожалению, существует плохая социальная ответственность строительных организаций, которые не довозят до полигона мусор.

«У нас в городе работают около 100 клининговых компаний. Они заключили с экополигоном предварительный договор на вывоз около 110 тысяч строительного мусора. А за целый год – фактически более 10 тысяч тонн. Выходит, что остальные 90 тысяч тонн базируются на окраинах района», - рассказал Берик Джакенов.

Аким района предложил на законодательном уровне, уровне центрального госоргана принять системные меры. Без принятия системных мер будем бороться только с последствиями, считает он.



