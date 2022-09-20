Только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени – Президент РК

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках планеты. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При ослаблении глобального режима разоружения как обычного, так и ядерного, три этих принципа – принципы суверенного равенства государств, территориальной целостности и мирного сосуществования оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия», - сказал Президент РК на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты.

«Мы должны с решимостью встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе. Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью. Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли. Я убежден в том, что только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени», - добавил Президент РК.





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