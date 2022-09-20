Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени – Президент РК

    20 Сентября 2022, 22:37

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках планеты. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При ослаблении глобального режима разоружения как обычного, так и ядерного, три этих принципа – принципы суверенного равенства государств, территориальной целостности и мирного сосуществования оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия», - сказал Президент РК на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты.

    «Мы должны с решимостью встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе. Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью. Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли. Я убежден в том, что только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени», - добавил Президент РК.


    Кадр из видео media.un.org/en/webtv

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
    Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Сердара Бердымухамедова
    Совместное заявление Президентов Казахстана и Туркменистана
    Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для представителей СМИ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров