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    Только одной вакциной от КВИ можно привиться в Нур-Султане

    20 Июля 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины на сегодня доступны для вакцинации от КВИ в столице, сообщил на онлайн-брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данный момент для вакцинации и ревакцинации доступна только одна вакцина – китайского производителя Sinopharm. На сегодня имеется 214 тыс. доз, это достаточное количество», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее был озвучен прогноз по заболеваемости КВИ на ближайшие месяцы в Нур-Султане.

    Как заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти до середины августа, снижение начнется в конце августа-сентябре.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коронавирус в РК Вакцинация
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