Только квалифицированные стройпредприятия смогут участвовать в госзакупках
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О совершенствовании госзакупок в сфере строительства рассказал министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, предусмотрено внедрение компетенции Минфина по определению способа госзакупок.
«Это позволит применять в сфере строительства только конкурс с предварительным квалификационным отбором», - сказал Алихан Смаилов.
Такой подход, по словам главы Минфина, ускорит и повысит качество строительства, так как в закупках смогут участвовать только квалифицированные и зарекомендовавшие себя поставщики.
Также устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика. Оно будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.
«Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем Комитета государственных доходов», - добавил Алихан Смаилов.
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