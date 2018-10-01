Только квалифицированные стройпредприятия смогут участвовать в госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О совершенствовании госзакупок в сфере строительства рассказал министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, предусмотрено внедрение компетенции Минфина по определению способа госзакупок.

«Это позволит применять в сфере строительства только конкурс с предварительным квалификационным отбором», - сказал Алихан Смаилов.

Такой подход, по словам главы Минфина, ускорит и повысит качество строительства, так как в закупках смогут участвовать только квалифицированные и зарекомендовавшие себя поставщики.

Также устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика. Оно будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.

«Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем Комитета государственных доходов», - добавил Алихан Смаилов.