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    Только 9% магистрантов и докторантов в Казахстане посвящают свою жизнь науке

    24 Ноября 2021, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только 9% из тех, кто обучился на магистратуре и докторантуре, занимаются научной деятельностью. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В перспективе роль образования, науки, технологий резко возрастет. Ситуация, связанная с пандемией, доказала, насколько важна наука. С небывалой скоростью были изобретены вакцины. Это, в свою очередь, позволило сравнительно быстро преодолеть инфекцию», - сказал во время молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Маулен Ашимбаев.

    Как отметил председатель Сената, роль науки в нашей повседневной жизни возрастает.

    «За последние пять лет в стране растет число молодых людей, желающих продолжить обучение в магистратуре и докторантуре. Однако только 9% из них после окончания учебы занимаются научной деятельностью. Государство систематически финансирует и поддерживает науку и молодых ученых», - сказал М. Ашимбаев.

    «Наша молодежь должна стремиться к науке. Путь науки - путь будущего. Ключ к успеху, конечно, лежит в знании. Постоянный поиск, обучение, освоение новой сферы должны стать жизненным принципом», - считает спикер Сената.

    Напомним, в столице состоялся молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», в ходе которого Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана, отметив, что на будущее поколение возлагаются особые надежды.

    Также в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение лауреатов государственной молодежной премии «Дарын».


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Сенат Общество Молодежь
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