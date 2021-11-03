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    Только 63% объектов придорожного сервиса в ВКО соответствуют стандартам

    3 Ноября 2021, 05:00

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Придорожный сервис – перспективная отрасль для развития бизнеса. Однако зачастую существующие объекты придорожного сервиса не отвечают национальным требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Об этом рассказал в ходе пресс-конференции директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Асылбек Нугманов. По его словам, объектам придорожного сервиса присваивают одну из четырех категорий. Под категорию «А» подпадают объекты с АЗС, мотелем, СТО, автомойкой, охраняемой стоянкой, медпунктом, пунктом питания, санузлами, душевыми кабинами, пунктами розничной торговли. Объекты категории «В» должны включать стоянку, пункт питания, санузлы, душевые кабины, пункты розничной торговли. В категорию «С» входят объекты со стоянкой, пунктом питания, санузлами, душевыми кабинами и пунктами розничной торговли. В категорию «D» входят объекты с АЗС, санузлами, душевыми кабинами, пунктами розничной торговли.

    Всего в Восточном Казахстане на дорогах республиканского значения размещено 133 объекта придорожного сервиса, однако государственным стандартам отвечают 84 объекта, или 63 процента.

    – На территории региона в категории «В» три объекта, из них требованиям соответствуют два. В категории «С» 80 объектов, а отвечают стандартам 55. В категории «D» всего 50 объектов, соответствуют всего 27. Объектов категории «А» нет, – отметил Асылбек Нугманов.

    Директор ВКО филиала АО «НК «КазАвтоЖол» рассказал, что представители организации проводят регулярные встречи со всеми владельцами объектов придорожного сервиса, а также с представителями властей. На них обсуждают необходимость расположить внутри объектов стационарные гигиенические узлы, которые должны быть теплыми.

    В целом, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для развития инфраструктуры, прилегающей к республиканским дорогам, запланировано до 2025 года открыть 36 объектов придорожного сервиса, в том числе по направлению автодорог «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск», «Калбатау – Майкапшагай».

    Исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров привел данные по объектам придорожного сервиса на дорогах областного значения. Их всего 16, большая часть из них придорожные кафе.

    Для развития отрасли бизнесменов призывают к сотрудничеству в данном направлении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Восточно-Казахстанская область Туризм Дороги
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