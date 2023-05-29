Только 29% объемов производства Казахстана приходится на промышленность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ольга Перепечина заявила о низком уровне привлечения частных инвестиций в промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В структуре объемов производства только 29% приходится на промышленность, 71% - строительство столицы и города Туркестан. Это говорит о том, что наблюдается низкий уровень привлечения частных инвестиций в промышленность, а также низкий объем производства и отсутствие экспортоориентированности СЭЗ», - сказала Ольга Перепечина на правчасе в Сенате.

Основными проблемами, которые препятствуют привлечению инвестиций в СЭЗ, по ее словам, являются незавершенность инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, неприемлемые сроки окупаемости для инвесторов на этапе завершения сроков функционирования СЭЗ и некоторые другие.

«Конечно проблемы есть и будут, поэтому мы должны на постоянной основе совершенствовать, находить новые инструменты и подходы, вовремя устранять ошибки для достижения итоговой цели. Хочу отметить, что по данному направлению, депутатами на системной основе проводится работа, кроме законодательных инициатив, проведены значительные мероприятия, в том числе выездные», - отметила депутат.

Сенатор сообщила, что в Правительство направлены важные рекомендации касательно дифференцированного подхода при предоставлении льгот в зависимости от объема инвестиций, выбора приоритетности видов деятельности на территории СЭЗ, сокращения сроков процедур включения новых видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности, минимизации сроков по выдаче технических условий, предоставления возможности выкупа земельного участка участниками СЭЗ после достижения мощности производства и другие.

«Большая часть рекомендаций законодательно закреплена, отдельные находятся на стадии отработки. В этой связи надеемся, что данные новеллы дадут дальнейший импульс развитию СЭЗ и они наконец-то станут точками развития промышленности и предпринимательства», - заключила Перепечина.



