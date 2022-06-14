Только 24% от внутренней потребности в лекарствах и медизделиях покрывает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Текущую ситуацию фармацевтического производства в стране нельзя считать достаточной: его объемы обеспечивают лишь 24 % потребности страны в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Об этом на заседании Правительства заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом Республика Казахстан остается импортозависимой, как в отношении технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций», - сказала Ажар Гиният.

Кроме того, по словам министра, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне.

«Для оперативного решения проблем отрасли, на сегодня министерством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса», - сообщила Ажар Гиният.

Также было отмечено, что министерством проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечению иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль.



