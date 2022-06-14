Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Только 24% от внутренней потребности в лекарствах и медизделиях покрывает Казахстан

    14 Июня 2022, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Текущую ситуацию фармацевтического производства в стране нельзя считать достаточной: его объемы обеспечивают лишь 24 % потребности страны в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Об этом на заседании Правительства заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом Республика Казахстан остается импортозависимой, как в отношении технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций», - сказала Ажар Гиният.

    Кроме того, по словам министра, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне.

    «Для оперативного решения проблем отрасли, на сегодня министерством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса», - сообщила Ажар Гиният.

    Также было отмечено, что министерством проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечению иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Бизнес Наука Минздрав РК Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали