Только 21% мусорных полигонов в РК соответствует экологическим нормам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть мусорных полигонов в Казахстане не соответствует требованиям. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сведениям Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на территории Казахстана имеется 3005 полигонов, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам 635, или 21%. Ежегодный объем образования твердо-бытовых отходов составляет 5-6 млн тонн. На сегодня сбор и вывоз ТБО организован лишь в городах и отдельных районных центрах. При этом ежегодно национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» посредством космического мониторинга выявляются несанкционированные свалки и в дальнейшем передаются в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Как сообщили в Генпрокуратуре, сведения о выявленных свалках загружаются на отраслевой геосервис . В дальнейшем сотрудники департаментов экологии посредством этой системы и мобильных приложений WasteView и WasteEdit осуществляют выезды и вносят информацию о ликвидации свалок на основании полученных подтверждающих снимков.

«В 2021 году установлено около 7,3 тыс. мест незаконного размещения отходов, из них ликвидировано 6,7 тыс., или 91%. В соответствии со ст. 365 Экологического кодекса реализация государственной политики в области управления коммунальными отходами входит в компетенцию местных представительных и исполнительных органов, а также уполномоченного органа в области охраны окружающей среды», - добавил генпрокурор.