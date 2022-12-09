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    Только 2 миллиона казахстанцев подали заявления на получение компенсации по депозитам

    9 Декабря 2022, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские банки приняли заявления вкладчиков для выплаты компенсации (премии) по депозитам на сумму в 261,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

    На 23 ноября 2022 года свое согласие в банках на получение компенсации подтвердили только 2 млн депозиторов, что составило 39% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям программы защиты тенговых вкладов. В основном, это держатели крупных сумм на депозитах.

    «Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. Хочу отметить, что премия в размере 10% начисляется сверх ставки вознаграждения по вкладу. Основную долю депозитов, подлежащих компенсации, составляют вклады до 1 миллиона тенге. Максимальная сумма, которая может быть компенсирована, составляет 20 миллионов тенге. Напоминаю, что для получения компенсации вкладчику необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, до 1 января 2023 года», – сказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

    Банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации. Это можно сделать как в отделении банка, так и онлайн через официальные мобильные приложения.

    На компенсацию могут рассчитывать владельцы сберегательных, срочных, несрочных, образовательных накопительных вкладов и накоплений в системе жилищных строительных сбережений.

    Банки начнут проводить выплаты после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные соответствующими правилами.

    По информации БВУ, на 23 ноября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов на сумму около 336 млрд тенге.
    Банки Экономика Общество
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