Только 2-3% лабораторий в РК могут выполнить требования стран-импортеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынгалиулы отметил необходимость модернизации оборудования действующих в Казахстане лабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встречается оборудование 1960-70 годов. Лаборатории не соответствуют современным требованиям, но есть лаборатории, которые в полной мере могут выполнить требования стран-импортеров, но, к сожалению, они составляют лишь 2-3% от общего количества», - сказал Алмат Орынгалиулы.

Ранее сообщалось, что казахстанская продукция попадает в список «сомнительной» в странах-импортерах. На текущий момент состояние лабораторной базы выглядит следующим образом:

60% оборудования - производства России;

30% оборудования - старше 15 лет;

Есть оборудование 1960-70 годов производства.

«Таким образом, из 900 аккредитованных лабораторий, максимум только пару десятков лабораторий могут продемонстрировать преимущества по применению современного испытательного оборудования и ориентированность по проведению работ на уровне требований стран-импортеров казахстанской продукции. К сожалению, это около 2-3% испытательных лабораторий от общего количества», - пояснил Алмат Орынгалиулы.



