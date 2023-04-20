Только 16% всей госграницы Казахстана оснащено техсредствами охраны – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов заявил о необходимости дооснащения техническими средствами охраны границ Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы обрели независимость, на тот момент пограничные войска, то что осталось от СССР, охраняли 1700 км границы с Китаем. В составе шести пограничных отрядов. Нам была поставлена команда - закрыть весь периметр РК. Естественно, теми силами, мы вынуждены были выйти на всю госграницу, чтобы обозначить присутствие нашей границы. То есть, протяженность нашей границы увеличилась в девять раз», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, протяженность составляет 15 132 км, демаркация по отдельным направлениям еще идет, но цифры могут незначительно меняться.

«Поэтому мы пришли на необустроенные места, в тот момент мы использовали те здания, которые нам могли выдать местные акиматы. После этого началась работа по развитию инфраструктуры, увеличения штатной численности. Потому что невозможно охранять. Но вы знаете, по нормативам, численность пограничной службы должна быть очень большая. Чтобы ее не увеличивать, физическую численность, мы должны технически обеспечить госграницу», - подчеркнул представитель КНБ.

«Я на совещании сейчас в ответе показал, что в настоящее время только 16% от всей государственной границы РК оснащены техническими средствами охраны границы. Это очень мало. В основном, это китайское направление. Основная граница охраняется только физически, людьми. Эта проблема есть, её все знают, деньги выделяются постепенно. Потому что потребность очень большая, я эту сумму даже озвучивать не хочу. Мы же тоже не отдельно живем, понимаем экономическое положение, довольствуемся выделенными деньгами», - добавил Ерлан Алдажуманов.