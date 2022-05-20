Только 10% молодых казахстанцев вовлечены в проекты молодежной политики - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил некоторую оторванность молодежной политики от реальных проблем и потребностей молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство реализует различные программы и проекты в сфере молодежной политики, однако в них вовлечены не более 10% молодежи», - сказал спикер Сената на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

По его словам, актуальным вопросом является формирование правильной системы ценностей у молодежи. Как показывают исследования, в топ-5 ценностных ориентиров казахстанской молодежи входит семья, здоровье, дружба, материально обеспеченная жизнь, а также вера и религия. А вот ценности модернизации, по оценке экспертов, не всегда имеют высокую значимость для нашей молодежи. Речь идет о профессии, самореализации, творчестве и общественном признании.

«Думаю, что на нынешнем этапе для нас важно сохранить традиционные ценности семьи и дружбы. В то же время нужно привить молодежи ценности, необходимые для построения инновационной экономики, предпринимательской активности и мобильности молодежи. Без этого сложно будет строить Новый Казахстан, предполагающий и новую систему ценностей в обществе», - сказал Маулен Ашимбаев.