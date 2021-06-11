Только 0,32% лиц заразились COVID-19 после вакцинации – исследования в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Количество инфекций COVID-19 после вакцинации ограничено и часто протекает бессимптомно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные бельгийского научного института Sciensano.

С начала кампании вакцинации против COVID-19, бельгийский центр Sciensano внимательно отслеживает возникновение коронавирусной инфекции у полностью иммунизированных лиц.

Из 1 421 067 полностью иммунизированных лиц только 0,32% (4,526) заразились COVID-19. Однако более две трети этих случаев не вызывали никаких симптомов. Эти результаты являются важным показателем эффективности вакцин против COVID-19, считают бельгийские ученые.

Вакцины против COVID-19 доказали исключительно высокую эффективность, но ни одна вакцина не может обеспечить 100% защиту. Мониторинг и описание инфекций, которые возникают у полностью иммунизированных лиц, так называемых «прорывных» заражений, предоставляют ценную информацию об эффективности вакцин.

На 31 мая текущего года более 2 млн жителей Бельгии прошли полный курс вакцинации, из которых 1 421 067 можно считать полностью иммунизированными.

Ученые Sciensano выявили 4 526 случаев заражения инфекцией у лиц, получивших две дозы. Этот показатель составляет - 0,32%.

Кроме того, за вторую половину мая 2021 года, выявлено только 652 случая из общего числа 27 979 заражений COVID-19 у привитого населения.

Эти данные наглядно показывают, что у полностью иммунизированных людей гораздо меньше шансов заразиться инфекцией COVID-19, сообщает Sciensano.

Вместе с тем, среди тех, кто заболел КВИ в категории привитых лиц, порядка 68% не имели каких-либо симптомов COVID- 19.

Большинство случаев было обнаружено при тестировании не по причине обращения за медицинской помощью – необходимый ПЦР-тест перед или после путешествий, случаи контактов с больными, общий скрининг и др.

В центре Sciensano добавили, что продолжают внимательно следить за случаями т.н. «прорывных» заражений. С 5 мая 2021 года бельгийские лаборатории автоматически уведомляются, когда положительный образец COVID-19 является возможной «прорывной» инфекцией.

Далее такие образцы могут быть отправлены в бельгийскую лабораторию по COVID-19 (Университет Левена) для идентификации вирусного варианта.

Пока информация доступна только по 356 случаям инфекций среди которых преобладает «британский» штамм (86,1%), за которым следует «бразильский» штамм (6,2%) и гамма-вариант (южноафриканский вариант, 3,6%).

В целом, эти результаты отражают общее распределение мутаций COVID-19 по Бельгии.



