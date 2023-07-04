Током ударило трех человек при обрезке деревьев в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 3 человек ударило током при обрезке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре, в Усольском микрорайоне, около остановки «Вектор», при проведении работ по обрезке деревьев упал подъемник манипулятора. Внутри были люди», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На пульт 112 вызов об этом поступил в 09:28. На место выехали 4 спасателя, 4 сотрудника центра медицины катастроф, службы 102 и 103.

«При проведении работ по обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередач, вследствие чего трое человек были поражены электрическим током и госпитализированы», - добавили в ДЧС.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшие доставлены в первую городскую больницу. Дворе находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Они получили по 30 и 40 процентов ожогов.