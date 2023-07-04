Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Током ударило трех человек при обрезке деревьев в Павлодаре

    4 Июля 2023, 13:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 3 человек ударило током при обрезке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодаре, в Усольском микрорайоне, около остановки «Вектор», при проведении работ по обрезке деревьев упал подъемник манипулятора. Внутри были люди», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На пульт 112 вызов об этом поступил в 09:28. На место выехали 4 спасателя, 4 сотрудника центра медицины катастроф, службы 102 и 103.

    «При проведении работ по обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередач, вследствие чего трое человек были поражены электрическим током и госпитализированы», - добавили в ДЧС.

    В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшие доставлены в первую городскую больницу. Дворе находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Они получили по 30 и 40 процентов ожогов.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Сильный сель сошёл в Алматинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города