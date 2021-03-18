Токио-2021: Казахстан планирует завоевать более 100 олимпийских лицензий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До Олимпийских игр Токио-2021 осталось 160 дней (на 17 марта т.г.). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Церемонию открытия планируют провести на Национальном стадионе г.Токио. Для проведения Игр задействовано 42 спортивных объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минкультуры и спорта.

В программу Игр включены такие новые виды спорта как: баскетбол 3х3, бейсбол/софтбол, каратэ-до, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Предварительно планируется участие 205 стран мира и розыгрыш 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Подготовка к очередным Олимпийским играм находится на финишной прямой. Основной задачей членов национальных сборных команд по видам спорта является завоевание олимпийских лицензий. Завоевание лицензий завершится 1 июля 2021 года.

Спортсмены, завоевавшие лицензии, осуществляют подготовку в рамках участия в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях, проходящих в соответствии с календарем международных федераций по видам спорта.

Министерством культуры и спорта РК совместно с НОК РК приняты необходимые меры по созданию благоприятных условий для качественной подготовки национальных сборных команд к участию в лицензионных соревнованиях и завоеванию олимпийских лицензий.

Благодаря решениям МВК РК был своевременно скорректирован календарный план и организована подготовка спортсменов сборных команд во взаимодействии с Министерством, республиканскими федерациями, регионами, а также другими заинтересованными организациями. Проведена работа по организации и проведению республиканских спортивных мероприятий, обеспечению тренировочного и соревновательного процессов по всем олимпийским видам, с учётом эпидемиологической обстановки в регионах.

До появления пандемии в 2019 году сборные команды принимали участие в 28 лицензионных чемпионатах мира, 19 чемпионатах Азии и 12 мировых отборочных турнирах, где разыгрывались квоты на участие в Олимпийских играх в г. Токио.

В настоящее время национальные сборные команды завоевали 43 лицензии (52 спортсмена) в 18 видах спорта, из них в 17 индивидуальных и 1-м игровом виде (водное поло).

Наша справка: (легкая атлетика 3 лицензии– Георгий Шейко, Ольга Рыпакова, Айман Ратова, велошоссе 4 лицензии, плавание 2 лицензии – Баландин Дмитрий, плавание на открытой воде 1 лицензия– Худяков Виталий, стрельба из лука 4 лицензии – Мусаев Санжар, Ганкин Денис, Абдуллин Ильфат, спортивное скалолазание 1 лицензия – Ришат Хайбуллин, синхронное плавание 1 лицензия – Александра и Екатерина Немич, греко-римская борьба 2 лицензии – Мейрамбек Айнагулов, Асхат Дильмухамедов, женская борьба 2 лицензии – Валентина Исламова, Эльмира Сыздыкова, вольная борьба 4 лицензии – Нурислам Санаев, Даулет Ниязбеков, Данияр Кайсанов, Алишер Ергали, спортивная гимнастика 1 лицензия – Милад Карими, стендовая стрельба 1 лицензия – Рысбекова Сарсенгуль, пулевая стрельба 1 лицензия – Юрков Юрий, современное пятиборье 2 лицензии – Потапенко Елена, Ильященко Павел, каратэ WKF 1 лицензия – Дархан Асадилов, бокс 9 лицензий – Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин, Аблайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Бекзат Нурдаулетов, Василий Левит, Камшыбек Конкабаев, Надежда Рябец, велотрек 3 лицензии, водное поло-1 лицензия).

До Олимпийских игр планируется участие в 11 континентальных лицензионных (один из них по видам борьбы запланирован в г. Алматы), 7 мировых квалификационных соревнованиях, 3-х кубках мира, а также более 20 рейтинговых турнирах.

Планируется завоевание олимпийских лицензий более 100 спортсменами в 31 виде спорта.

По предварительному прогнозу шансы на завоевание медали наши спортсмены имеют в таких видах спорта, как: бокс, дзюдо, карате, греко-римская, вольная и женская борьба, плавание, тяжелая атлетика, легкая атлетика, скалолазание, таеквондо.