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    Токио-2020: Владислав Яковлев стал третьим в предварительном заезде по академической гребле

    23 Июля 2021, 09:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные соревнования по академической гребле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Представитель команды Казахстана Владислав Яковлев прошел первый круг квалификации, финишировав на третьем месте в своем заезде. По итогам квалификации Яковлев показал результат 7:10.08.

    На первом месте по итогам заезда расположился Сверре Нильсен (Дания). Второе место занял Дженнаро Альберто ди Мауро.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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