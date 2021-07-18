Токио-2020: Президент МОК рассказал о планах по виртуальному общению болельщиков

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Президент МОК Томас Бах в продолжение своего визита в Хиросиму провел пресс-конференцию после субботнего заседания Исполнительного совета МОК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

В день, когда Баха в Токио встречали более 40 гостей, только в Токио было зарегистрировано 1 410 новых случаев заболевания COVID, что является самым высоким показателем с января.

Президент МОК Бах сказал:

«Сегодня на заседании Исполнительного совета МОК в центре внимания, конечно же, был Токио-2020, с 1 июля по 16 июля сюда прибыли около 15 000 спортсменов, официальных лиц, представителей СМИ и других аккредитованных лиц, и все вы прошли тестирование по прибытии. Только 15 человек получили положительный результат по прибытии или во время скрининговых тестов, так что это очень низкий показатель - всего 0,1 процента. Само собой разумеется, что все эти люди были немедленно изолированы, и таким образом они не представляют никакой опасности. Мы также провели дискуссию и презентацию о том, как смягчить последствия решения японских властей, поддержанного МОК и МПК, о том, чтобы не пускать зрителей на большинство объектов. Мы хотим поддержать спортсменов и не хотим, чтобы они чувствовали себя одинокими. Тем более, за этими Играми будут следить миллиарды людей, мы хотим видеть их поддержку спортсменов.

Мы разработали ряд мероприятий и инициатив, чтобы сблизить болельщиков со спортсменами на спортивных площадках. Будут созданы геокарты, на которых можно будет увидеть, насколько сильны болельщики в разных регионах. Они могут хлопать виртуально; они могут выражать свою поддержку, и это будет измерено и показано».

Бах рассказал о планах МОК по созданию атмосферы на стадионах вместо отсутствующих болельщиков на трибунах.

«Я надеюсь, что это может создать конкуренцию не только среди спортсменов, но и среди болельщиков. У нас будет еще один инструмент - это шестисекундное видео-селфи, которое могут сделать болельщики. Эти видео будут демонстрироваться на различных площадках, но они также будут предложены телекомпаниям, чтобы они могли показать вовлеченность. У нас также будет возможность для спортсменов встретиться с болельщиками, друзьями и семьей в режиме онлайн по видеосвязи и общаться в прямом эфире. У нас будет новая иммерсивная звуковая система, где спортсменов в их соревнованиях будет поддерживать звук с предыдущих Олимпийских игр, но он будет связан с их конкретными соревнованиями. Они будут чувствовать себя как в олимпийской среде, мы сможем показать спортсменам вибрации всего мира», - сказал Томас Бах.

Напомним, Оргкомитет Олимпийских игр в Токио в воскресенье заявил о том, что впервые подтверждено заражение коронавирусной инфекцией среди двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля на обновленном Национальном стадионе, а сами Олимпийские игры продлятся до 8 августа.