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    Токио-2020: Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала

    3 Августа 2021, 10:20

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх-2020 проходит 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с представителем Германии Денисом Кудлой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам поединка победу одержал представитель Германии. Схватка завершилась со счетом 4:1 в пользу Кудлы.

    Добавим, что шансы на медаль у Турсынова сохраняются. В случае выхода в финал Дениса Кудлы казахстанец выступит в утешительном раунде.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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