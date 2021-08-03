Токио-2020: Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх-2020 проходит 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с представителем Германии Денисом Кудлой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам поединка победу одержал представитель Германии. Схватка завершилась со счетом 4:1 в пользу Кудлы.

Добавим, что шансы на медаль у Турсынова сохраняются. В случае выхода в финал Дениса Кудлы казахстанец выступит в утешительном раунде.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов