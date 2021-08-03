Токио-2020: Казахстанские каноисты показали 4-й результат в финале В

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились заезды финала B на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

По итогам заезда казахстанцы расположились на четвертом месте, показав время 3:32.873. Этот результат позволил Емельяновым занять 12-ое место в итоговом протоколе.

Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров