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    Токио-2020: Казахстанские каноисты показали 4-й результат в финале В

    3 Августа 2021, 10:09

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В рамках турнира завершились заезды финала B на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

    По итогам заезда казахстанцы расположились на четвертом месте, показав время 3:32.873. Этот результат позволил Емельяновым занять 12-ое место в итоговом протоколе.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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