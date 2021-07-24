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    Токио-2020: Анонс второго дня соревнований

    24 Июля 2021, 08:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Японии - Токио, стартует один из самых долгожданных стартов этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного Олимпийского комитета и правительства Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Разница во времени между Нур-Султаном и Токио составляет +3 часа. Отметим, что первыми, на Играх выступят в квалификационных соревнованиях трое казахстанских лучников и представитель команды Казахстана по академической гребле.

    24 июля на Олимпийских играх в Токио выступят тринадцать казахстанских спортсменов в семи видах спорта.

    Ниже представлена программа выступлений атлетов #teamKZ.

    Вид спорта: Велоспорт. Групповая гонка.

    Кто: Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский

    Начало: 08:00. (Здесь и ниже по времени Нур-Султана).

    Вид спорта: Дзюдо. Мужчины (60 кг) и женщины (48 кг)

    Кто: Елдос Сметов, Отгонцецэг Галбадрах

    Начало: 08:00

    Вид спорта: Теннис. Мужчины и женщины. Одиночный разряд.

    Кто: Александр Бублик, Зарина Дияс, Елена Рыбакина

    Начало: 08:00

    Вид спорта: Теннис. Мужчины. Парный разряд.

    Кто: Александр Бублик / Андрей Голубев

    Начало: 08:00

    Вид спорта: Бокс. Мужчины (57 кг)

    Кто: Серик Темиржанов

    Начало: 09:18

    Вид спорта: Спортивная гимнастика.

    Кто: Милад Карими.

    Начало: 11:30

    Вид спорта: Плавание

    Кто: Дмитрий Баландин

    Начало: 17:35

    Вид спорта: Настольный теннис. Женщины

    Кто: Анастасия Лаврова

    Начало: 18:00

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