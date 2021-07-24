Токио-2020: Анонс второго дня соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Японии - Токио, стартует один из самых долгожданных стартов этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного Олимпийского комитета и правительства Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Разница во времени между Нур-Султаном и Токио составляет +3 часа. Отметим, что первыми, на Играх выступят в квалификационных соревнованиях трое казахстанских лучников и представитель команды Казахстана по академической гребле.

24 июля на Олимпийских играх в Токио выступят тринадцать казахстанских спортсменов в семи видах спорта.

Ниже представлена программа выступлений атлетов #teamKZ.

Вид спорта: Велоспорт. Групповая гонка.

Кто: Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский

Начало: 08:00. (Здесь и ниже по времени Нур-Султана).

Вид спорта: Дзюдо. Мужчины (60 кг) и женщины (48 кг)

Кто: Елдос Сметов, Отгонцецэг Галбадрах

Начало: 08:00

Вид спорта: Теннис. Мужчины и женщины. Одиночный разряд.

Кто: Александр Бублик, Зарина Дияс, Елена Рыбакина

Начало: 08:00

Вид спорта: Теннис. Мужчины. Парный разряд.

Кто: Александр Бублик / Андрей Голубев

Начало: 08:00

Вид спорта: Бокс. Мужчины (57 кг)

Кто: Серик Темиржанов

Начало: 09:18

Вид спорта: Спортивная гимнастика.

Кто: Милад Карими.

Начало: 11:30

Вид спорта: Плавание

Кто: Дмитрий Баландин

Начало: 17:35

Вид спорта: Настольный теннис. Женщины

Кто: Анастасия Лаврова

Начало: 18:00