Токио-2020: Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершилась групповая гонка по велоспорту на шоссе. Казахстан в соревнованиях представляли трое атлетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лучший результат среди казахстанских велогонщиков показал Алексей Луценко , который расположился на 21-ой строчке в итоговом протоколе.

Золотую медаль Олимпиады выиграл представитель Эквадора Ричард Антонио Карапас. «Серебро» в активе стал представителя Бельгии Ваута ван Арта. Замкнул тройку лидеров представитель Словении Тадей Погачар.