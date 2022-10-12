Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegrm-канал «БОРТ №1».

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с государственным визитом. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Президента Турции в резиденции «Акорда».

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

«Уверен, Ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле», – сказал Глава государства.

В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

В Акорде также прошло 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. По итогам переговоров лидеров Казахстана и Турции подписано 6 документов. Президент РК наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени.





Фото: t.me/bort_01



















